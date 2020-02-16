ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Комитет госконтроля проверит использование средств на строительство и ремонт дорог

16.02.2020 08:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Комитет госконтроля Беларуси в 2020 году проверит использование средств, направленных на строительство и ремонт автодорог. Такая информация прозвучала на заседании коллегии Комитета госконтроля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в текущем году также будет проверяться выполнение научных и опытно-конструкторских работ в отраслях хозяйства; развитие картофелеводства, овощеводства и плодоводства; развитие транспортного комплекса Минска.

Кроме того, госконтроль проверит эффективность реализации ряда государственных программ, рациональное использование древесных ресурсов и строительство пеллетных заводов в системе Минлесхоза;

В планах ведомства также проверка эффективности функционирования мясной промышленности, использования государственных средств и имущества в банках с государственной формой собственности и др.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет госконтроля Беларуси в 2020 году проверит использование средств, направленных на строительство и ремонт автодорог. Такая информация прозвучала на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пинская центральная поликлиника признана лучшей на Брестчине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика