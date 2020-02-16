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Мадуро обвинил Бразилию в подготовке военного вторжения

16.02.2020 07:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего бразильского коллегу Жаира Болсонару в подготовке вооруженного вторжения в Венесуэлу.



"Болсонару втягивает вооруженные силы Бразилии в военный конфликт против Венесуэлы", - заявил глава государства в ходе пресс-конференции, добавив, что располагает доказательствами подготовки на территории Бразилии террористических групп для совершения вооруженных вылазок по ту сторону венесуэльской границы, передает ТАСС.

Мадуро напомнил, что власти предоставили статус беженцев скрывшимся на территории Бразилии с оружием пятерым венесуэльским дезертирам. Они атаковали воинскую часть в Луэпе 22 декабря 2019 года, в результате чего погиб один солдат.

"Правительство Болсонару предоставило им политическое убежище, зная, что в их отношении имеется приговор, что они признались в нападении на воинскую часть", - утверждает он.

Мадуро также заявил, что власти Колумбии оказывают поддержку группам наемников, которые собираются атаковать Венесуэлу. "Группы террористов и наемников проходят подготовку в Колумбии с целью развязать войну против Венесуэлы. [Президент Колумбии] Иван Дуке стоит за всем этим", - заявил он.
 
 
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего бразильского коллегу Жаира Болсонару в подготовке вооруженного вторжения в Венесуэлу.
 
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