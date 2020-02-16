Мадуро обвинил Бразилию в подготовке военного вторжения









ТАСС . "Болсонару втягивает вооруженные силы Бразилии в военный конфликт против Венесуэлы", - заявил глава государства в ходе пресс-конференции, добавив, что располагает доказательствами подготовки на территории Бразилии террористических групп для совершения вооруженных вылазок по ту сторону венесуэльской границы, передает





Мадуро напомнил, что власти предоставили статус беженцев скрывшимся на территории Бразилии с оружием пятерым венесуэльским дезертирам. Они атаковали воинскую часть в Луэпе 22 декабря 2019 года, в результате чего погиб один солдат.





"Правительство Болсонару предоставило им политическое убежище, зная, что в их отношении имеется приговор, что они признались в нападении на воинскую часть", - утверждает он.





Мадуро также заявил, что власти Колумбии оказывают поддержку группам наемников, которые собираются атаковать Венесуэлу. "Группы террористов и наемников проходят подготовку в Колумбии с целью развязать войну против Венесуэлы. [Президент Колумбии] Иван Дуке стоит за всем этим", - заявил он.