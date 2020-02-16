Карту учащегося для школьников по-прежнему не выпускают. В Нацбанке рассказали, когда возобновят

Источник материала: Tut.by

В Беларуси по-прежнему не выпускают карту учащегося для школьников. Она работает как пропуск в школу, читательский билет, а также как платежная карточка. Соответственно при ее утере школьнику придется столкнуться с некоторыми сложностями из-за невозможности перевыпуска. В Нацбанке рассказали, когда может возобновиться выпуск карт учащегося.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Карта учащегося выпускается на основе банковской карточки платежной системы Белкарт. Однако с 1 января этого года банки должны выпускать карточки БЕЛКАРТ либо с чипом, либо с чипом и магнитной полосой. До этого карты этой платежной системы изготавливали только с магнитной полосой (за исключением карточки БЕЛКАРТ-Maestro). Однако этого не произошло, на них перестали принимать заявки. С середины января некоторые банки начали выпуск карточек с чипом. Однако карты учащихся до сих пор не изготавливают.

В Нацбанке рассказали, что сейчас регулятор и Минобр работают над документом, которым хотят разрешить использовать под выпуск карт учащегося уже сделанные ранее карты Белкарт с магнитной полосой. Ориентировочно выпуск карт учащегося намерены наладить в марте, уточняет регулятор.

Карта учащегося появилась в продуктовой линейке банка несколько лет назад. Она совмещает функционал одновременно платежной карточки, пропуска в школу, проездного, читательского билета. Соответственно, без карты учащегося со всем этим могут возникнуть сложности. Родители школьников объясняют, что с этой картой проезд в транспорте бесплатный, но если ее нет, нужно оформить в школе специальную справку. А чтобы попасть в школу без карты учащегося, приходится заходить в здание вместе с кем-то (карточка срабатывает как магнитный пропуск, открывающий дверь). Получается, если школьник потерял свою карту или у нее истек срок действия, оформить новую он сейчас не сможет.