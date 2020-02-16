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Какова минималка в Беларуси по сравнению со странами ЕС

16.02.2020 10:06 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Какова минималка в Беларуси по сравнению со странами ЕС

В настоящее время минимальная заработная плата существует в 22 из 27 странах Евросоюза. Как она соотносится с белорусской минималкой?

Согласно отчету Фонда Ханса Беклера о минимальной оплате труда, 2020 год может быть годом минимальной заработной платы: Европейская комиссия впервые выступила с инициативой европейской политики минимальной заработной платы. Речь идет о повышении минималки, ее соблюдении и повсеместном введении.

Как пишет Thinktanks.by, согласно исследованию, в 2020 году самая высокая минимальная зарплата в Люксембурге - 12,38 евро в час. Далее идут Франция с 10,15 евро и Нидерланды с 10,14 евро. Самая низкая минимальная заработная плата в ЕС в Болгарии - 1,84 евро в час.

Какова минималка в Беларуси по сравнению со странами ЕС

В исследовании также представлены данные по 7 странам, граничащим с ЕС. Из них самая высокая минималка в Турции - 2,37 евро и в Сербии - 1,98 евро в час. Три страны аутсайдера по минималке - Украина - 0,98 евро в час, Россия - 0,97 евро в час и Молдова - 0,83 евро в час.

Беларусь по непонятным причинам в исследовании отсутствует. Однако, по рассчетам Thinktanks.by, учитывая, что официальная минималка с января 2020 года составляет 375 рублей, а в Беларуси предумотрен 40-часовой рабочий день, то минимальная часовая оплата труда также составляет около 1 евро. Таким образом Беларусь по зарплатному показателю вполне вписывается в компанию стран-аутсайдеров. 

 
 
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В настоящее время минимальная заработная плата существует в 22 из 27 странах Евросоюза. Как она соотносится с белорусской минималкой?
 
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