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На МТФ ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» провели внезапное проверочное тактико-специальное учение

16.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На молочно-товарной ферме ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» в д. Ивановка провели внезапное проверочное тактико-специальное учение.

Мероприятие проходило с привлечением сил и средств районного звена Гомельской областной подсистемы Государственной системы по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. Тема учений – «Действия органов управления сил и средств районного звена ГСЧСиГО при ликвидации аварий на электрических сетях объектов сельскохозяйственных предприятий в осенне-зимний период». Тренировку возглавил заместитель председателя райисполкома – председатель комиссии по ЧС при райисполкоме Дмитрий Шпиганович.

При аварии на энергетических сетях произошло прекращение электроснабжения на МТФ. Незамедлительно на условную ЧС прибыли сотрудники района электрических сетей и аварийная бригада с передвижным дизелем-генератором, а также технический персонал. В результате быстрых действий электроэнергия на ферме была восстановлена.

Смоделированная ситуация была максимально приближена к реальным событиям, что позволило на практике отработать четкость и слаженность действий всех служб. Замечания и недостатки были детально разобраны по итогам учения.

Таким образом, условная ЧС ликвидирована, поставленные цели учений достигнуты.

Елена БЕЛКО

 
 
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На молочно-товарной ферме ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» в д. Ивановка провели внезапное проверочное тактико-специальное учение. Мероприятие...
 
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