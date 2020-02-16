Протащил 500 метров. В Польше поезд сбил грузовик: погиб водитель из Беларуси

По их данным, пассажирский поезд, выполнявший маршрут Познань - Вольштын, врезался в фургон и протащил его с полкилометра. За рулем автомобиля находился гражданин Беларуси, пишут

Инцидент случился на железнодорожном переезде около населенного пункта Сепарово в Гродзиском повяте Великопольского воеводства.

К сожалению, водитель автотранспортного средства погиб. Сообщается, что 48-летнего белоруса прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать, но безуспешно.

Согласно информации местной полиции, поезд протаранил грузовик в тот момент, когда он переезжал через нерегулируемый переезд.

Полиция рассматривает несколько версий случившейся трагедии. Не исключается в том числе и намеренное желание водителя свести счеты с жизнью – свидетели говорят, что машина сначала остановилась перед переездом, а затем резко выехала прямо перед составом.





Пока это все, что известно об инциденте. Вероятно, в ходе расследования появятся новые данные и, соответственно, назовут точную причину произошедшего.