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Протащил 500 метров. В Польше поезд сбил грузовик: погиб водитель из Беларуси

16.02.2020 10:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в гмине Граново (Польша) утром 13 февраля. Об инциденте стало известно недавно – соответствующие сведения обнародовали польские интернет-источники.
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По их данным, пассажирский поезд, выполнявший маршрут Познань - Вольштын, врезался в фургон и протащил его с полкилометра. За рулем автомобиля находился гражданин Беларуси, пишут "Белновости".

Инцидент случился на железнодорожном переезде около населенного пункта Сепарово в Гродзиском повяте Великопольского воеводства.

Согласно информации местной полиции, поезд протаранил грузовик в тот момент, когда он переезжал через нерегулируемый переезд. 

К сожалению, водитель автотранспортного средства погиб. Сообщается, что 48-летнего белоруса прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать, но безуспешно.

Полиция рассматривает несколько версий случившейся трагедии. Не исключается в том числе и намеренное желание водителя свести счеты с жизнью – свидетели говорят, что машина сначала остановилась перед переездом, а затем резко выехала прямо перед составом. 

Пока это все, что известно об инциденте. Вероятно, в ходе расследования появятся новые данные и, соответственно, назовут точную причину произошедшего.
 
 
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в гмине Граново (Польша) утром 13 февраля. Об инциденте стало известно недавно – соответствующие сведения...
 
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