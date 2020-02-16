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Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии открытого диалога с Литвой
Источник материала: Партизан
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Литвы Гитанаса Науседу и народ этой страны с национальным праздником - Днем восстановления Литовского государства.
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"Беларусь заинтересована в развитии открытого диалога с вашей страной на принципах доверия и взаимного уважения. Это позволит использовать большой потенциал белорусско-литовского соседства во всех отраслях на пользу наших братских народов", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Гитанасу Науседе крепкого здоровья и успехов в политической деятельности, а жителям Литвы - мира и благополучия.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Литвы Гитанаса Науседу и народ этой страны с национальным праздником - Днем восстановления...
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