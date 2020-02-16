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Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии открытого диалога с Литвой

16.02.2020 10:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Литвы Гитанаса Науседу и народ этой страны с национальным праздником - Днем восстановления Литовского государства.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского президента.

"Беларусь заинтересована в развитии открытого диалога с вашей страной на принципах доверия и взаимного уважения. Это позволит использовать большой потенциал белорусско-литовского соседства во всех отраслях на пользу наших братских народов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Гитанасу Науседе крепкого здоровья и успехов в политической деятельности, а жителям Литвы - мира и благополучия.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Литвы Гитанаса Науседу и народ этой страны с национальным праздником - Днем восстановления...
 
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