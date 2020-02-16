Куда исчез автобус?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Было очень удобно вечером, приехав дизель-поездом из Бреста, добраться в Верховичи автобусом Каменец – Каролин – Оберовщина, который ожидал пассажиров поезда и отправлялся назад. Почему его не стало?

Надежда.

Ольга ЯКИМУК, начальник отдела организации перевозок автопарка №9 г.Каменец:

– Да, дважды в неделю – по вторникам и четвергам – автобус совершал такие рейсы. По причине низкого пассажиропотока в такое время, увы, маршрут пришлось закрыть. По-прежнему дожидается пассажиров поезда из Бреста автобус Каменец – Бушмичи по средам и пятницам. А тем, кому надо в вечернее время добраться в Верховичи, можно посоветовать вариант с пересадкой: в 16.30 ежедневно из Бреста в Каменец отправляется рейсовый автобус и прибывает в райцентр в 17.30, а в 17.40 в рабочие дни отправляются автобусы в нужном направлении: Каменец – Верховичи, Каменец – Омеленец, Каменец –Каролин.

Фото носит иллюстративный характер.