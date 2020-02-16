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Невероятно милые. В зоопарке сразу три отца воспитывают маленьких сурикатов

16.02.2020 10:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В зоопарке Майами штата Флорида впервые родились два маленьких суриката. Малышей опекают сразу три отца. 

Как сообщает People.com, восьмилетняя самка по кличке Ям Ям начала новый год с того, что стала мамой. Её перевезли в зоопарк Майами из парка развлечений Буш Гарденс, который расположен в городе Тампа. 

Невероятно милые. В зоопарке сразу три отца воспитывают маленьких сурикатов
Фото: RON MAGILL / ZOO MIAMI 

По данным зоопарка, двое малышей появились на свет 18 января. Эти милые создания – первые сурикаты, родившиеся в зоопарке Майами. 

Невероятно милые. В зоопарке сразу три отца воспитывают маленьких сурикатов
Фото: RON MAGILL / ZOO MIAMI 

Ям Ям живет с тремя самцами – Джизмо, Джо и Диего, которые не состоят в родстве. Только один из них является отцом двойни. Узнать биологического отца поможет анализ ДНК. Несмотря на это, все трое вместе воспитывают детёнышей. 

Каждый узнает себя. Показываем, как мама-гепард усмиряет детёнышей 

Невероятно милые. В зоопарке сразу три отца воспитывают маленьких сурикатов
Фото: RON MAGILL / ZOO MIAMI 

Первые несколько недель сотрудники зоопарка не вмешиваются в жизни новорожденных. Совместная забота о малышах, которые родились слепыми и беспомощными, позволяет взрослым сурикатам наладить с ними контакт. 

Невероятно милые. В зоопарке сразу три отца воспитывают маленьких сурикатов
Фото: RON MAGILL / ZOO MIAMI 

Оба детёныша недавно открыли глаза и с каждым днем всё больше довольны местом жительства. На данный момент сторона вольера, которая открыта для обзора, ограждена, чтобы минимизировать беспокойство в этот крайне важный период сближения. Барьер уберут, как только малыши, а также их мама и папы приспособятся к новым жизненным обстоятельствам. 

Невероятно милые. В зоопарке сразу три отца воспитывают маленьких сурикатов
Фото: RON MAGILL / ZOO MIAMI 

Общественность все еще может взглянуть на маленьких обитателей, подключившись на сайте зоопарка к веб-камере в их домике. Впрочем, даже через установленный барьер гости зоопарка могут мельком увидеть малышей, которые уже активно изучают свою территорию. 

Невероятно милые. В зоопарке сразу три отца воспитывают маленьких сурикатов
Фото: RON MAGILL / ZOO MIAMI 

Кстати, несколько месяцев назад произошёл смешной случай с маленьким енотом. Малыш забрался на здание и боялся слезть.

В итоге с видом «я же тебе говорила» ему на помощь пришла мама – здесь подробнее

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В зоопарке Майами штата Флорида впервые родились два маленьких суриката. Малышей опекают сразу три отца.  Как сообщает People.com, восьмилетняя самка по кличке Ям Ям...
 
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