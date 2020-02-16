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Порошенко: Одни говорили про мир, который настанет после взмаха волшебной палочкой, а я должен был говорить правду

16.02.2020 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Петр Порошенко напомнил в интервью Адаму Михнику, какой ответ дал Андерс Фог Расмуссен, когда его спросили, что означает «просто прекратить стрелять» относительно Донбасса. По словам пятого президента, генеральный секретарь НАТО тогда четко объяснил - здесь все зависит от того, кто именно прекратит стрелять.

Расмуссен подчеркнул - если прекратит стрелять Россия, то война на Донбассе действительно закончится. Если же прекратит Украина, то это станет началом ее конца как государства. Порошенко заявил, что под каждым из этих слов лично он подписывается двумя руками. Пятый президент добавил, что одни люди могли себе позволить рассказывать про мир, который наступит после взмаха волшебной палочкой, тогда как он вынужден говорить людям правду.

Также Порошенко подчеркнул, что находясь на должность главы государства, все пять лет защищал страну, украинский язык и украинскую культуру. Сравните Киев пять лет назад и сейчас - это действительно два разных города. Тогда столица практически не разговорила на украинском языке, тогда как сегодня ситуация кардинально изменилась. 
 
 
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Петр Порошенко напомнил в интервью Адаму Михнику, какой ответ дал Андерс Фог Расмуссен, когда его спросили, что означает «просто прекратить стрелять» относительно...
 
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