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У Беларуси уже три золотые медали на чемпионате Европы по борьбе
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси продолжает собирать золотые медали на чемпионате Европы по борьбе в Риме.
Ванесса Колодинская стала лучшей в весовой категории до 53 кг. У мужчин победами отметились борец греко-римского стиля Максим Негода (до 63 кг) и вольник Магомедхабиб Кадимагомедов (до 79 кг).
В активе нашей команды также серебро Нюргуна Скрябина и бронзовые награды Ирины Курочкиной и Ксении Станкевич.
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Сборная Беларуси продолжает собирать золотые медали на чемпионате Европы по борьбе в Риме.
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