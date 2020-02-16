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У Беларуси уже три золотые медали на чемпионате Европы по борьбе

16.02.2020 11:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси продолжает собирать золотые медали на чемпионате Европы по борьбе в Риме.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ванесса Колодинская стала лучшей в весовой категории до 53 кг. У мужчин победами отметились борец греко-римского стиля Максим Негода (до 63 кг) и вольник Магомедхабиб Кадимагомедов (до 79 кг).

В активе нашей команды также серебро Нюргуна Скрябина и бронзовые награды Ирины Курочкиной и Ксении Станкевич.

 
 
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Сборная Беларуси продолжает собирать золотые медали на чемпионате Европы по борьбе в Риме.
 
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