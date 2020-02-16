В Минске возложили венки к памятнику воинам-интернационалистам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День памяти воинов-интернационалистов: 31 год назад советские войска покинули Афганистан. В Беларуси во всех областных центрах прошли торжественные церемонии, передает телеканал «МИР 24».

В память об подвиге воинов-афганцев в Минске на Острове мужества и скорби десятки делегаций возложили венки и живые цветы.

«Мы сегодня с особой болью вспоминаем наших боевых друзей, тех, которое остались в горах Афганистана. У каждого своя судьба, но это те люди, которые до конца исполнили приказ Родины, и отдали самое дорогое, что есть – свою жизнь», – сказал председатель Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерий Гайдукевич.

На афганской земле воевали более 30 тысяч белорусов. Многие не вернулись.