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В Минске возложили венки к памятнику воинам-интернационалистам
16.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День памяти воинов-интернационалистов: 31 год назад советские войска покинули Афганистан. В Беларуси во всех областных центрах прошли торжественные церемонии, передает телеканал «МИР 24».
В память об подвиге воинов-афганцев в Минске на Острове мужества и скорби десятки делегаций возложили венки и живые цветы.
На афганской земле воевали более 30 тысяч белорусов. Многие не вернулись.
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На афганской земле воевали более 30 тысяч белорусов. Многие не вернулись.
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