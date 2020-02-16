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Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь

16.02.2020 11:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как известно, у каждой эпохи свои кумиры. Кажется, совсем недавно на телеэкранах постоянно мелькали Шварценеггер, Сталлонне, Уиллис, Энистон, Лопес и Джоли. Однако теперь их постепенно оттесняют более молодые актёры. С музыкой ситуация несколько иная, но и там уже есть новички, песнями которых заслушивается молодёжь всего мира. Мы решили выяснить, кто правит бал сегодня. 

Билли Айлиш, 18 лет 

Популярная певица, которая выиграла все четыре основные номинации на 62-ой церемонии «Грэмми». Айлиш также является первым человеком, родившимся в 21 веке, который возглавил хит-парад Billboard Hot 100. Билли нравится привлекать к себе внимание, и она предпочитает мешковатый стиль в одежде. Старший брат исполнительницы тоже занимается музыкой, и именно он вдохновил на это Айлиш. 

За Instagram-страницей певицы следят 54 миллиона человек. 

Триумфатором «Грэмми» стала Билли Айлиш. Она победила в четырёх главных номинациях 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/billieeilish 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/billieeilish 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/billieeilish 

Зендея, 23 года 

Хотя все привыкли называть актрису «Зендая», сама девушка утверждает, что правильно произносить её имя «Зендея», и оно происходит от слова «благодарить». Американка получила известность после роли в сериале «Танцевальная лихорадка!». Девушка и сейчас отдаёт предпочтение съёмкам в сериале, хотя определённой аудитории Зендея больше известна своей ролью Эм-Джей в фильмах «Человек-паук: Возвращение домой» и «Человек-паук: Вдали от дома». Помимо этого девушка пробует себя в роли модели, певицы и занимается танцами. 

На Instagram-аккаунт Зендеи подписаны 65,6 миллиона человек. 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/zendaya 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/zendaya 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/zendaya 

Хлоя Морец, 23 года 

Актриса и модель начала набирать известность после роли Челси Лутц в фильме «Ужас Амитивилля». Вскоре Морец стала совмещать съёмки в фильмах и сериалах. Одной из её ярких ролей стал персонаж Минди Макриди в фильме «Пипец». Актриса снимается в кинокартинах самых разных жанров, начиная комедиями и заканчивая фильмами ужасов. Как Зендея и Айлиш Морец предпочитает собственный стиль одежды. 

У Хлои 16,4 миллиона подписчиков в Instagram. 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты? 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/chloegmoretz 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/chloegmoretz 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/chloegmoretz 

Анна-София Робб, 26 лет 

В детстве Робб занималась танцами и спортивной гимнастикой. Впервые перед камерой оказалась, когда снималась в рекламе. Популярность ей принесли фильмы «Чарли и шоколадная фабрика» и ««Мост в Терабитию»». Далее успех продолжился, и большинство кинокартин с участием Анны-Софии были тепло приняты. 

За Instagram-страницей актрисы следит 1 миллион человек. 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/annasophiarobb 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/annasophiarobb 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/annasophiarobb 

Ариана Гранде, 26 лет 

Певица, автор песен и музыкальный продюсер. Путь к славе начинала с роли в мюзикле. Через несколько лет Ариана смогла заключить контракт со звукозаписывающей компанией и громко заявить о себе дебютным альбомом. В 2019 году Гранде повторила рекорд группы The Beatles: три сингла певицы заняли сразу три первые позиции чарта Billboard Hot 100. Также артистка выпустила несколько коллекций одежды и стала персонажем компьютерной игры. Ариана – веган. У девушки 9 собак, все взяты из приютов. 

На Instagram-аккаунт Гранде подписаны 175 миллионов человек. 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/arianagrande 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/arianagrande 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/arianagrande 

Селена Гомес, 27 лет 

Певица и актриса, известность получила после роли в сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Некоторое время была в составе музыкальной группы, но с 2012 года начала сольную карьеру. Пока Селена встречалась с Джастином Бибером, пара была одной из самых обсуждаемых, что тоже способствовало росту их популярности. У Гомес не раз возникали проблемы со здоровьем, но артистка продолжает успешно выступать и сниматься в фильмах. 

У Селены 168 миллионов подписчиков в Instagram. 

Музыкальный журнал назвал певицу Селену Гомес «Женщиной года» 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/selenagomez 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/selenagomez 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/selenagomez 

Дженнифер Лоуренс, 29 лет 

Дженнифер с детства знала, что хочет стать актрисой. Ради этого она окончила школу экстерном на два года раньше и убедила родителей отвезти её в Нью-Йорк, чтобы она смогла найти себе агента. Лоуренс отлично себя проявила, и так начался её карьерный путь. Среди актёров Дженнифер получила признание после выхода на экраны фильма «Мой парень – псих», а затем последовали роли в фильмах «Люди Икс» и «Голодные игры», принесшие актрисе популярность среди зрителей. 

Артистка не создавала себе Instagram-страницу, но у неё есть фанатский аккаунт, на который подписаны почти сто тысяч пользователей. 

Слёзы, падение на колени и крики. Реакции людей, которые впервые встречают своих кумиров 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/jlawthequeen 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/jlawthequeen 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/jlawthequeen 

Эмма Уотсон, 29 лет 

Актриса и фотомодель, наибольшую популярность которой принесла роль Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. Благодаря этой серии фильмов Уотсон попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия. Сейчас Эмма продолжает съёмки, но не слишком активно. 

За жизнью актрисы в её Instagram-аккаунте следят 54,9 миллиона человек. 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/watsonersfamily 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/watsonersfamily 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/watsonersfamily 

Кристен Стюарт, 29 лет 

Стюарт дебютировала в кинематографе ещё в 1999 году, когда ей было 9 лет. С тех пор актриса активно снималась, но только после выхода на экраны фильма «Сумерки» Кристен приобрела огромную популярность. Хотя девушке грозила возможность стать «актрисой одной роли», она спокойно продолжала сниматься и образ Беллы постепенно с неё соскользнул. Вскоре зрители снова начали воспринимать Стюарт как актрису, а не как «возлюбленную вампира». 

У Кристен нет своей Instagram-страницы, но у неё есть фанатский аккаунт, на который подписано около 400 тысяч пользователей. 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/kristenstewartx 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/kristenstewartx 

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь
Фото: instagram.com/kristenstewartx 

Кстати, иногда для обретения популярности не нужно делать вообще ничего, достаточно удачно родиться. Недавно мы показали дочек знаменитых голливудских красавцев. 

Посмотреть на снимки девушек можно здесь

Люди в материале: Билли Айлиш, Зендея, Хлоя Морец, Анна-София Робб, Ариана Гранде, Селена Гомес, Дженнифер Лоуренс, Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Billie Eilish, Zendaya, Chloë Moretz, AnnaSophia Robb, Ariana Grande, Selena Gomez, Jennifer Lawrence, Emma Watson, Kristen Stewart

 
 
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Как известно, у каждой эпохи свои кумиры. Кажется, совсем недавно на телеэкранах постоянно мелькали Шварценеггер, Сталлонне, Уиллис, Энистон, Лопес и Джоли. Однако...
 
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