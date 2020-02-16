Лукашенко ознакомился с подготовкой «Раубичей» к чемпионату Европы по биатлону

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня ознакомился с подготовкой республиканского центра по зимним видам спорта «Раубичи» к предстоящему чемпионату Европы по биатлону, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко также лично вместе с командой опробовал трассу.





«Если учитывать нынешние погодные условия (говорят, это не аномалия, а нестандартные, атипичные условия), то надо отдать должное тем, кто сумел, как в народе говорят, подцелиться, когда был небольшой минус, и заготовить горы снега, выложить трассу», — сказал глава государства.

Он отметил, что даже в северных странах нет снега, и международный союз биатлонистов обратился с просьбой, чтобы соревнования провели в Беларуси. Не только чемпионат Европы, но и этап Кубка IBU.





«Откровенно скажу, очень переживаю за это, контролирую. Практически каждое утро мне докладывают, что сделано. А сегодня я решил неожиданно свою тренировку перенести сюда и посмотреть. Конечно, трасса разбита, сейчас уже ноль (градусов. — Прим. БЕЛТА). Поэтому тяжеловато, особенно для любителей. А спортсмены тренируются нормально. Мы сделаем трассу. Снега вон, видите, горы настреляли — целый дивизион пушек (снежных. — Прим. БЕЛТА) стоит, и наших, и не наших», — выразил уверенность глава государства.





«Поэтому если дождя не будет, чемпионат Европы и этап Кубка мы проведем достойно. Не подведем международников, которые просто нас попросили спасти их, потому что нигде нет снега», — добавил Александр Лукашенко.





Как сообщалось БЕЛТА, чемпионат Европы по биатлону-2020 перенесен из Отепя (Эстония) в «Раубичи».

Континентальное первенство было перенесено в «Раубичи», поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП «Раубичи» заявили о готовности принять форум.

























Помимо чемпионата Европы в спорткомплексе под Минском пройдет этап Кубка IBU с 4 по 7 марта. Программа этого турнира претерпела изменения и будет сокращена на один день. -0-

ЛУКАШЕНКО О ПЕРЕНОСЕ ЧЕ ПО БИАТЛОНУ В БЕЛАРУСЬ: В ФИНАНСОВОМ ОТНОШЕНИИ ОКУПАЕМО, НО НЕ ЭТО ГЛАВНОЕ «Главное — заявление руководителя IBU, что за то, что вы нас поддержали, спасли, фактически говоря, мы подумаем о том, чтобы в ближайшее время передать в «Раубичи» этап Кубка мира — уже ведущих, самых топовых спортсменов», — отметил Александр Лукашенко. https://www.belta.by/