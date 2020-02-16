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«Очень переживаю за это, контролирую». Александр Лукашенко проверил готовность «Раубичей» к ЧЕ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил 16 февраля спортивный комплекс в Раубичах. Главная цель – проконтролировать степень готовности объекта к чемпионату Европы по биатлону и этапу Кубка IBU, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Континентальное первенство должна была принять Эстония, но из-за бесснежья там расписались в бессилии организовать соревнования. И их перенесли к нам. В «Раубичах» уже заготовлено 10 тысяч кубометров снега. К моменту стартов – 26 февраля – покрытие будет в идеальном состоянии.
Александр Лукашенко сегодня лично вместе с командой опробовал трассу, после чего пообщался с журналистами. Глава государства подчеркнул: от проведения чемпионата Беларусь, безусловно, получит финансовую выгоду, но это вовсе не главный аргумент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я, откровенно скажу, очень переживаю за это, контролирую. Практически каждое утро мне докладывают, что сделано. Ну а сегодня я так решил неожиданно свою тренировку перенести сюда и посмотреть. Конечно, трасса разбита, сейчас уже ноль, поэтому тяжеловато, особенно для любителей. А спортсмены тренируются нормально.
Мы сделаем трассу. Снега, вон, видите, горы настреляли. Целый дивизион пушек стоит и наших, и не наших. Поэтому если дождя не будет, чемпионат Европы и этап кубка мы проведем достойно. Не подведем международников, которые просто нас попросили спасти их, потому что нигде нет снега.
– Есть информация, что не просто спасаем – это еще, вроде как, выгодно. На каких условиях принимаем чемпионат Европы?
Александр Лукашенко:
Но для меня не это главное. Главное – заявление руководителя IBU, что за то, что вы нас поддержали, спасли, фактически говоря, мы подумаем о том, чтобы в ближайшее время передать в «Раубичи» этап Кубка мира. Уже ведущих, самых топовых спортсменов, которые сейчас сражаются на чемпионате мира.
Ожидается, что в турнире примут участие более 30 команд. Это примерно около 500 человек. Помимо чемпионата Европы в спорткомплексе пройдет и этап Кубка IBU. Он состоится с 4 по 7 марта.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил 16 февраля спортивный комплекс в Раубичах. Главная цель – проконтролировать степень готовности объекта к чемпионату...
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