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Канопацкая включилась в гонку за право стать единым кандидатом от оппозиции
Источник материала: Партизан
Экс-депутат Анна Канопацкая подала документы на участие в праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции.
Игорь Борисов принимает документы у Анны Канопацкой / t.me/vybary
Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая зарегистрировалась для участия в праймериз, чтобы стать единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах 2020 года. Это произошло в последние часы приёма документов, передает
Кроме неё, в праймериз будут участвовать сопредседатели БХД Павел Северинец и Ольга Ковалькова, глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич и глава ОГП Николай Козлов.
Напомним, прием заявок на участие в праймериз заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируют огласить 4 марта, пишет
Согласно правилам участия в праймериз, каждый претендент должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро и выступать за:
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Экс-депутат Анна Канопацкая подала документы на участие в праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции.
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