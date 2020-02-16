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Канопацкая включилась в гонку за право стать единым кандидатом от оппозиции

16.02.2020 15:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-депутат Анна Канопацкая подала документы на участие в праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции.

Канопацкая включилась в гонку за право стать единым кандидатом от оппозиции
Игорь Борисов принимает документы у Анны Канопацкой / t.me/vybary
Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая зарегистрировалась для участия в праймериз, чтобы стать единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах 2020 года. Это произошло в последние часы приёма документов, передает "Еврорадио".

Кроме неё, в праймериз будут участвовать сопредседатели БХД Павел Северинец и Ольга Ковалькова, глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич и глава ОГП Николай Козлов.

Напомним, прием заявок на участие в праймериз заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируют огласить 4 марта, пишет TUT.BY

Согласно правилам участия в праймериз, каждый претендент должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро и выступать за:

  • независимость Беларуси и против диктатуры;
  • защиту социальных и экономических прав граждан;
  • выход из ОДКБ и договора о Союзном государстве;
  • развитие белорусского языка и культуры;
  • светскость государства — должен уважать права верующих и не выступать с заявлениями, «которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество».
 
 
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Экс-депутат Анна Канопацкая подала документы на участие в праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции.
 
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