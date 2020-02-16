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Проверяем 8 способов избавиться от икоты

16.02.2020 15:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Внезапная икота нападала на каждого из нас. И не раз. Ситуация не из приятных. Показываем несколько способов, которые помогут нам избавиться от этого недуга.

К счастью, вылечить икоту легко. Есть множество простых и доступных средств.

Проверяем 8 способов избавиться от икоты

Съешьте ложку сахара так, чтобы он попал на основание языка.

Проверяем 8 способов избавиться от икоты

Причиной икоты – раздраженный блуждающий нерв. Вставьте пальцы в уши. Нерв касается слуховой системы. Проблема должна непременно решиться.

Проверяем 8 способов избавиться от икоты

Полоскание. Полощите горло столько времени, сколько понадобится, чтобы избавиться от икоты.

Проверяем 8 способов избавиться от икоты

Подышите в пакет, чтобы отвлечь нервную систему. Она бросится избавляться от повышенного уровня углекислого газа.

Проверяем 8 способов избавиться от икоты

Съешьте ложку какао-порошка. Это не так уж легко, но икота должна прекратиться.

Проверяем 8 способов избавиться от икоты

Бытует мнение, что от икоты можно отвлечься усилием воли. Так что займите ум решением сложной задачи. Например, прочитайте алфавит в обратном порядке.

Проверяем 8 способов избавиться от икоты

Попросите вас испугать.

Проверяем 8 способов избавиться от икоты

И, наконец, от икоты избавляет долгий и страстный поцелуй.

Люди в материале: Мария Кронда

 
 
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Внезапная икота нападала на каждого из нас. И не раз. Ситуация не из приятных. Показываем несколько способов, которые помогут нам избавиться от этого недуга. К...
 
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