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«Привет, я мистер Совершенство». Девять самых неудачных попыток познакомиться, с которыми сталкивались девушки

16.02.2020 15:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Большинству людей непросто предложить незнакомцу или незнакомке встречаться. Просто познакомиться можно без проблем, но когда нужно заговорить с привлекательным человеком противоположного пола, очень многие люди испытывают сильное смущение и страх быть отвергнутым. 

Хотя в современном мире девушки запросто могут первыми подходить к парням, чаще всё-таки юноши делают первый шаг. Эти попытки не всегда удачны, но в некоторых случаях молодые люди, даже получив отказ, надолго остаются памяти девушек, с которыми они хотели познакомиться. 

Недавно девушки рассказали о худших подкатах в их жизни. Мы выбрали девять довольно безобидных, но забавных вариантов. 

– Поблизости есть аэропорт? Или это просто моё сердце отправилось в полёт? 

– Помнишь меня? Ах да, верно, мы встречались лишь в моих мечтах... 

– Могу я присесть рядом с тобой? Это место кажется одиноким. 

– Твой отец случайно не грабитель? Похоже, он украл с неба звёзды и спрятал их в твоих глазах. 

– Привет, я мистер Совершенство. Слышал, что ты искала меня. 

– Кажется, я потерял свой номер, можно взять твой? 

– Тебе когда-нибудь говорили, что у тебя глаза, как у коровы? 

– С моими глазами явно что-то не так. Я не могу отвести их от тебя. 

– Есть только одна вещь, которую я хочу изменить в тебе, и это твоя фамилия. 

Кстати, несколько месяцев назад мы рассказывали о самых распространённых ошибках, которые совершают парни при попытках познакомиться с девушками. 

С извинений лучше не начинать – здесь подробнее

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Теги: знакомства
 
 
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Большинству людей непросто предложить незнакомцу или незнакомке встречаться. Просто познакомиться можно без проблем, но когда нужно заговорить с привлекательным...
 
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