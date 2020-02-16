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У президентов и актёров тайком собрали образцы ДНК. Их продадут на аукционе

16.02.2020 15:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Издание One Zero пишет, что анонимная организация под названием Earnest Project тайком собрала образцы ДНК нескольких мировых лидеров и знаменитостей. Теперь они выставлены на продажу. 

Неизвестные люди якобы взяли выброшенные предметы, на которых участники Всемирного экономического форума 2018 года в швейцарском Давосе оставили свои следы. Президент Штатов Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, актриса Кейт Бланшетт и музыкант Элтон Джон – все присутствовали на конференции. Александр Лукашенко и Владимир Путин на нее тогда не приехали.

Earnest Project получил доступ к выпавшим волосам, салфеткам, бумажным стаканчикам, окуркам и другим вещам, на которых есть ДНК участников форума. Все трофеи можно увидеть в онлайн-каталоге под названием «Коллекция Давоса». Каждый из лотов имеет приблизительную стоимость: прядь человеческих волос оценивают до трех тысяч долларов. Стоимость вилки составляет до 36,5 тысячи долларов США. А бокал для вина – до 65 тысяч долларов. Но ни на одном предмете нет имени его владельца.

Идея Earnest Project состоит в том, чтобы привлечь внимание к «надзор-капитализму», практике продажи личных данных людей. Ведь есть опасения, что наши генетические данные в конечном итоге окажутся в распоряжении таких компаний, как Facebook и Google, которые и так собирают слишком много персональной информации про своих пользователей. 

Как подчеркивает One Zero, что использовать ДНК можно по-разному: например, чтобы выявить склонность к определенным заболеваниям, узнать о проблемах со здоровьем, найти у человека внебрачных детей или покопаться в его родословной. Аукцион от Earnest Project должен был состояться в Нью-Йорке 20 февраля, но мероприятие пока ненадолго отложили. Так или иначе, оно не нарушит закон: во многих штатах США продажа «мусора», даже с ДНК, не считается преступлением.

 
 
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Издание One Zero пишет, что анонимная организация под названием Earnest Project тайком собрала образцы ДНК нескольких мировых лидеров и знаменитостей. Теперь они выставлены...
 
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