Могилевские правозащитники подали в суд на МВД

«Радыё Свабода» . Могилевские правозащитники из «Весны» подали жалобу на Министерство внутренних дел Беларуси, чтобы из окон камер демонтировали железные «веки» и щиты, передает





Жалобу направили 10 февраля в суд Московского района столицы.





На окнах камер в тюрьмах и изоляторах по «внутреннему распорядку» установлены металлические «веки» или щиты, перекрывающие естественное освещение.





«Мы единственная страна Европы с такими камерами. Даже в России «веки» запрещены как очень вредные здоровью», — возмущаются правозащитники.





«Обещают ремонты неизвестно когда»





«Это нарушение норм естественного освещения, которые давно утверждало министерство здравоохранения. Мы имеем ответ Минздрава, что эти нормы распространяются на все помещения в Беларуси, в том числе и на те, которые есть в СИЗО и тюрьмах».





По словам правозащитников, милицейское начальство признает, что нормы нарушаются, «но реально ничего не меняет».





Глава департамента финансов и тыла МВД Виктор Дубовец на обращение правозащитников ответил, что конструкции на окнах заменят, когда будет ремонт. «А когда он будет — никто не знает», — замечает правозащитник Александр Бураков.





В шести следственных изоляторах Беларуси содержатся под стражей около 5 тысяч человек. В тюрьмах и колониях — 43 тысячи, в том числе около тысячи иностранцев. Правозащитники возмущаются, что этих людей наказывают потерей здоровья.