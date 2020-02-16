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Могилевские правозащитники подали в суд на МВД
Источник материала: Партизан
Они добиваются солнечного света в камерах.
Могилевские правозащитники из «Весны» подали жалобу на Министерство внутренних дел Беларуси, чтобы из окон камер демонтировали железные «веки» и щиты, передает
Жалобу направили 10 февраля в суд Московского района столицы.
На окнах камер в тюрьмах и изоляторах по «внутреннему распорядку» установлены металлические «веки» или щиты, перекрывающие естественное освещение.
«Мы единственная страна Европы с такими камерами. Даже в России «веки» запрещены как очень вредные здоровью», — возмущаются правозащитники.
«Обещают ремонты неизвестно когда»
«Это нарушение норм естественного освещения, которые давно утверждало министерство здравоохранения. Мы имеем ответ Минздрава, что эти нормы распространяются на все помещения в Беларуси, в том числе и на те, которые есть в СИЗО и тюрьмах».
По словам правозащитников, милицейское начальство признает, что нормы нарушаются, «но реально ничего не меняет».
Глава департамента финансов и тыла МВД Виктор Дубовец на обращение правозащитников ответил, что конструкции на окнах заменят, когда будет ремонт. «А когда он будет — никто не знает», — замечает правозащитник Александр Бураков.
В шести следственных изоляторах Беларуси содержатся под стражей около 5 тысяч человек. В тюрьмах и колониях — 43 тысячи, в том числе около тысячи иностранцев. Правозащитники возмущаются, что этих людей наказывают потерей здоровья.
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Они добиваются солнечного света в камерах.
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