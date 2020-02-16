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Могилевские правозащитники подали в суд на МВД

16.02.2020 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Они добиваются солнечного света в камерах.

Могилевские правозащитники из «Весны» подали жалобу на Министерство внутренних дел Беларуси, чтобы из окон камер демонтировали железные «веки» и щиты, передает «Радыё Свабода».

Жалобу направили 10 февраля в суд Московского района столицы.

На окнах камер в тюрьмах и изоляторах по «внутреннему распорядку» установлены металлические «веки» или щиты, перекрывающие естественное освещение.

«Мы единственная страна Европы с такими камерами. Даже в России «веки» запрещены как очень вредные здоровью», — возмущаются правозащитники.

«Обещают ремонты неизвестно когда»

«Это нарушение норм естественного освещения, которые давно утверждало министерство здравоохранения. Мы имеем ответ Минздрава, что эти нормы распространяются на все помещения в Беларуси, в том числе и на те, которые есть в СИЗО и тюрьмах».

По словам правозащитников, милицейское начальство признает, что нормы нарушаются, «но реально ничего не меняет».

Глава департамента финансов и тыла МВД Виктор Дубовец на обращение правозащитников ответил, что конструкции на окнах заменят, когда будет ремонт. «А когда он будет — никто не знает», — замечает правозащитник Александр Бураков.

В шести следственных изоляторах Беларуси содержатся под стражей около 5 тысяч человек. В тюрьмах и колониях — 43 тысячи, в том числе около тысячи иностранцев. Правозащитники возмущаются, что этих людей наказывают потерей здоровья.
 
 
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Они добиваются солнечного света в камерах.
 
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