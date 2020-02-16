Снега хватит всем: Беларусь готова принять два крупных чемпионата по биатлону

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нынешняя зима – сплошное разочарование для белорусских спортсменов. Снега ждут как чуда. Но тем не менее уже в конце февраля спорткомплекс «Раубичи» под Минском будет принимать сразу два крупных соревнования по биатлону. Где снег возьмут, узнавала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Искусственный снег в спорткомплексе – продукт ценный. Он по расписанию «рождается» из специальных пушек. Еще на прошлой неделе эта снежная артиллерия работала без устали. Сразу 10 тысяч кубометров снега. Сейчас пушки молчат. Ведь для снежного «залпа» нужно как минимум устойчивые полтора градуса мороза. Для нынешней белорусской зимы это явление редкое.

«Если в прошлые годы при таких температурах мы уже выключали пушки, то в этом году начинаем только включать. Было несколько дней, когда температура была немного выше нуля, но очень низкая влажность. Поэтому снег и при плюсовых температурах получался», – говорит заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Леонид Карась.

Но за всю зиму спорткомплекс не останавливал работу ни на день. Спринтерский круг выдержал и дождь, и плюс семь на градуснике. Дыры подлатали. Теперь трассу толщиной в снежных полметра обкатывают и любители, и спортсмены. Которые и вовсе говорят: натуральный снег им не так-то и нужен.

«Искусственный снег более кристаллический, то есть там маленькие ледышки. На нем скольжение более высокое, чем на натуральном – особенно который выпал накануне. Скольжение замедляется, и, соответственно, больше сил тратишь на прохождение дистанции», – рассказывает чемпион Беларуси по биатлону Александр Мацкевич.



Ратраки на эти снежные горы еще не ступали – так больше шансов, что запасы не истощатся. Ведь в марте «Раубичи» должны были принять финал кубка IBU. А тут еще словно снег на голову – новости из эстонского Отепя: слишком тепло, для чемпионата Европы по биатлону нужно искать новое место. Белорусский спорткомплекс решил спасти континентальные соревнования.

«Это неожиданно. Мы об этом узнали только на прошлой неделе. Мы ведь готовились к Кубку IBU, который должен был пройти после чемпионата. Но это даже больше преимущество. Кто-то хотел ехать в Эстонию, кто-то – к нам. А сейчас будет все в одном месте. Поэтому многие команду едут и остаются здесь. И финал Кубка IBU будет сокращен на один день», – говорит директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Александр Гагиев.