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Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

16.02.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Известный краевед города Иван Чайчиц регулярно постит на собственной страничке в соцсети Вконтакте интересные снимки. Это тот самый случай, когда подписываться на человека можно и нужно, скучно не будет. Давайте "пробежимся" по самым последним постам.

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Брест-Литовск. 1915 год. Санитарные автомобили Германской армии у здания бывшей мужской гимназии на улице Дворянской. В учебных классах располажился военный госпиталь, который действовал до 1917 года. В правой части фотографии видна Свято-Николаевская братская церковь. Такой замечательный снимок удалось обнаружить на сайте "Музей фотографии в Кракове".

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Брест-Литовск, улица Шоссейная,1900 год (ныне пр. Машерова)

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Колония имени Нарутовича, Брест-над-Бугом

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Брест-над-Бугом Oбщий вид со стороны железнодорожного вокзала

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Крепость Брест-Литовск, 1941 год. Внутренний вид красноармейского клуба 84-го стрелкового полка. Видны сохранившиеся детали внутреннего убранства костела Святого Казимира, колонны в алтарной части и росписи на стенах. На стене - портрет наркома обороны СССР маршала С. К. Тимошенко.

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Вид на Цитадель крепости Брест-Литовск с Тереспольского укрепления. В кадр попали Тереспольские ворота, разрушенная в результате артобстрела 41-го года полубашня, гранитная облицовка моста, пристань, оборонительная казарма, два бака для воды, остатки дамбы 39-го года, река Буг и многое другое.

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Из спортивной/футбольной жизни нашего города. Первое слово не могу прочесть, а дальше "... przodowników gier i zabaw sportowych Brześć n/В.

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Брест-Литовск. Наш экипаж. Предполагаю, что грузовые автомобили вермахта двигаются по улице Ягеллонская (с 1939 по 1941 гг. - ул. Московская) в сторону Кобринского путепровода. Сегодня улица названа именем П.М.Машерова.

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Железнодорожный вокзал г. Брест-Литовск, 1941-1944 гг.

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Железнодорожный вокзал г. Брест-Литовск, 1941-1943 гг.

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Брест-над-Бугом. Бульвары на улице Мицкевича. Фотограф Софья Хоментовская.

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Советский лёгкий танк Т-26, из состава 29-й танковой бригады Красной Армии, двигается по улице Ягеллонской (сегодня проспект им. П.М.Машерова). Брест-над-Бугом, сентябрь 1939 г.

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Бульварный проспектъ (ныне пр. Машерова).

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

14 сентября 1939 года бронепоезд «Смелый» под командованием капитана Мечислава Малиновского провел разведку в направлении города Высокое. Недалеко от станции Скоки, возле реки Лесная, он столкнулся с танками 10 немецкой танковой дивизии XIX армейского корпуса под командованием Гейнца Гудериана. Бронепоезд произвел огневой налет, но затем был вынужден отступить.

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Крепость Брест-Литовск с немецкого самолета-разведчика, 22 июня 1941 года.

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Этот обелиск был возведён в память окончания строительства мощёной дороги, построенной между 1820-1823 гг., Варшава – Седльце – Брест, так называемого варшавско - брестского тракта (178 вёрст – 189,89 км).

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Этому снимку уже более 100 лет. Двое неизвестных прогуливаются по дороге ведущей к Николаевским воротам (Волынское укрепление) крепости Брест-Литовск.

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Форт «Граф Берг» — форт Брест-Литовской крепости, построенный в 1869 году по проекту генерала Э. И. Тотлебена. В послевоенный период на территории форта был построен мясокомбинат (ОАО «Брестский мясокомбинат»).

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Парад Конной Артиллерии. Брест-над-Бугом, ул. Унии Любельской, 1939 год. Из архива Витольда Поплавского.

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Форт VII (Лобачев). Первый фортовой пояс крепости Брест-Литовск. А̀эрофотосъемка, 1915 год.

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Брест-над-Бугом, улица 3-го Мая

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Пионерский отряд на ул. Ленина в г. Брест.

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Улица "Г" в Брест-Литовске. Открытка периода Первой мировой войны. Вероятно на снимке улица Петровская как наименее пострадавшая от пожара в 1915 году.

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Военнослужащие вермахта на железнодорожной станции г. Брест-Литовск, 1941 г. Брест-Центральный (белор. Брэст-Цэнтральны, польск. Brześć Centralny) — узловая электрифицированная железнодорожная станция в городе Брест (Беларусь).

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Штабные (Брестские) ворота крепости Брест-Литовск, 1941 г.

Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Здание красноармейского клуба 84-го стрелкового полка, крепость Брест-Литовск, 1941-1944 гг.

 
Теги: Брест
 
 
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  Известный краевед города Иван Чайчиц регулярно постит на собственной страничке в соцсети Вконтакте интересные снимки. Это тот самый случай, когда подписываться...
 
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