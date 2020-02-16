Брестчанин публикует на своей странице старые фото Бреста. Некоторые вы точно не видели

Источник материала: Виртуальный Брест

Известный краевед города Иван Чайчиц регулярно постит на собственной страничке в соцсети Вконтакте интересные снимки. Это тот самый случай, когда подписываться на человека можно и нужно, скучно не будет. Давайте "пробежимся" по самым последним постам.





Брест-Литовск. 1915 год. Санитарные автомобили Германской армии у здания бывшей мужской гимназии на улице Дворянской. В учебных классах располажился военный госпиталь, который действовал до 1917 года. В правой части фотографии видна Свято-Николаевская братская церковь. Такой замечательный снимок удалось обнаружить на сайте "Музей фотографии в Кракове".





Брест-Литовск, улица Шоссейная,1900 год (ныне пр. Машерова)





Колония имени Нарутовича, Брест-над-Бугом





Брест-над-Бугом Oбщий вид со стороны железнодорожного вокзала





Крепость Брест-Литовск, 1941 год. Внутренний вид красноармейского клуба 84-го стрелкового полка. Видны сохранившиеся детали внутреннего убранства костела Святого Казимира, колонны в алтарной части и росписи на стенах. На стене - портрет наркома обороны СССР маршала С. К. Тимошенко.





Вид на Цитадель крепости Брест-Литовск с Тереспольского укрепления. В кадр попали Тереспольские ворота, разрушенная в результате артобстрела 41-го года полубашня, гранитная облицовка моста, пристань, оборонительная казарма, два бака для воды, остатки дамбы 39-го года, река Буг и многое другое.





Из спортивной/футбольной жизни нашего города. Первое слово не могу прочесть, а дальше "... przodowników gier i zabaw sportowych Brześć n/В.





Брест-Литовск. Наш экипаж. Предполагаю, что грузовые автомобили вермахта двигаются по улице Ягеллонская (с 1939 по 1941 гг. - ул. Московская) в сторону Кобринского путепровода. Сегодня улица названа именем П.М.Машерова.





Железнодорожный вокзал г. Брест-Литовск, 1941-1944 гг.













Железнодорожный вокзал г. Брест-Литовск, 1941-1943 гг.





Брест-над-Бугом. Бульвары на улице Мицкевича. Фотограф Софья Хоментовская.





Советский лёгкий танк Т-26, из состава 29-й танковой бригады Красной Армии, двигается по улице Ягеллонской (сегодня проспект им. П.М.Машерова). Брест-над-Бугом, сентябрь 1939 г.





Бульварный проспектъ (ныне пр. Машерова).





14 сентября 1939 года бронепоезд «Смелый» под командованием капитана Мечислава Малиновского провел разведку в направлении города Высокое. Недалеко от станции Скоки, возле реки Лесная, он столкнулся с танками 10 немецкой танковой дивизии XIX армейского корпуса под командованием Гейнца Гудериана. Бронепоезд произвел огневой налет, но затем был вынужден отступить.





Крепость Брест-Литовск с немецкого самолета-разведчика, 22 июня 1941 года.

Этот обелиск был возведён в память окончания строительства мощёной дороги, построенной между 1820-1823 гг., Варшава – Седльце – Брест, так называемого варшавско - брестского тракта (178 вёрст – 189,89 км).





Этому снимку уже более 100 лет. Двое неизвестных прогуливаются по дороге ведущей к Николаевским воротам (Волынское укрепление) крепости Брест-Литовск.





Форт «Граф Берг» — форт Брест-Литовской крепости, построенный в 1869 году по проекту генерала Э. И. Тотлебена. В послевоенный период на территории форта был построен мясокомбинат (ОАО «Брестский мясокомбинат»).





Парад Конной Артиллерии. Брест-над-Бугом, ул. Унии Любельской, 1939 год. Из архива Витольда Поплавского.





Форт VII (Лобачев). Первый фортовой пояс крепости Брест-Литовск. А̀эрофотосъемка, 1915 год.





Брест-над-Бугом, улица 3-го Мая





Пионерский отряд на ул. Ленина в г. Брест.





Улица "Г" в Брест-Литовске. Открытка периода Первой мировой войны. Вероятно на снимке улица Петровская как наименее пострадавшая от пожара в 1915 году.





Военнослужащие вермахта на железнодорожной станции г. Брест-Литовск, 1941 г. Брест-Центральный (белор. Брэст-Цэнтральны, польск. Brześć Centralny) — узловая электрифицированная железнодорожная станция в городе Брест (Беларусь).





Штабные (Брестские) ворота крепости Брест-Литовск, 1941 г.





Здание красноармейского клуба 84-го стрелкового полка, крепость Брест-Литовск, 1941-1944 гг.