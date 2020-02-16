«Дизельгейту» вопреки: Volkswagen Golf получит «самый мощный и чистый дизель»

Источник материала: Tut.by

Volkswagen Golf восьмого поколения уже поступил в европейскую продажу и потихоньку начинает обрастать новыми модификациями — только в этом году подоспеет целый выводок «заряженных» версий Golf R, GTI, GTI TCR и GTD. Дизельная топ-версия модели была засвечена первой.





Казалось бы, скандал с обманным софтом Volkswagen, прозванный «дизельгейтом», лишь подстегнул антидизельные настроения в самом концерне, который резко переключился на разработку целого семейства электромобилей на модульной платформе MEB. Тем не менее, полностью отказываться от моторов на тяжелом топливе Volkswagen не торопится — более того, описывая усовершенствованный мотор TDI для нового Golf GTB, немцы словно пытаются реабилитировать дизельный двигатель.





«Самый мощный и чистый турбодизель, когда-либо устанавливаемый на Golf», «один из самых чистых двигателей внутреннего сгорания в мире», — громких слов в Volkswagen не жалеют. Характеристики агрегата при этом не раскрываются, но речь, по всей видимости, идет о модернизированном варианте двухлитрового дизеля EA288 evo, главной «фишкой» которого станет система очистки отработавших газов Twin Dosing с двойным нейтрализатором оксидов азота (SCR).

Речь идет о двух блоках с отдельными форсунками для впрыска мочевины AdBlue — один размещен вплотную к мотору, а второй под днищем автомобиля по ходу отработавших газов. Новая технология позволяет более точно дозировать подачу раствора, делая химическую реакцию с оксидами азота (SCR разлагает их на азот и водяной пар) более эффективной и, тем самым, повышая степень очистки.

По предварительным данным, отдача дизеля на новом Golf GTD составит 200 лошадиных сил (+16 сил по сравнению с предшественником). Дебют хэтчбека состоится вместе с бензиновым «собратом» Golf GTI в начале марта на Женевском автосалоне, где компания озвучит все подробности.