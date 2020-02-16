|
«Дизельгейту» вопреки: Volkswagen Golf получит «самый мощный и чистый дизель»
Источник материала: Tut.by
Volkswagen
Казалось бы, скандал с обманным софтом Volkswagen, прозванный «дизельгейтом», лишь подстегнул антидизельные настроения в самом концерне, который резко переключился на разработку целого семейства электромобилей на модульной платформе MEB. Тем не менее, полностью отказываться от моторов на тяжелом топливе Volkswagen не торопится — более того, описывая усовершенствованный мотор TDI для нового Golf GTB, немцы словно пытаются реабилитировать дизельный двигатель.
«Самый мощный и чистый турбодизель, когда-либо устанавливаемый на Golf», «один из самых чистых двигателей внутреннего сгорания в мире», — громких слов в Volkswagen не жалеют. Характеристики агрегата при этом не раскрываются, но речь, по всей видимости, идет о модернизированном варианте двухлитрового дизеля EA288 evo, главной «фишкой» которого станет система очистки отработавших газов Twin Dosing с двойным нейтрализатором оксидов азота (SCR).
Речь идет о двух блоках с отдельными форсунками для впрыска мочевины AdBlue — один размещен вплотную к мотору, а второй под днищем автомобиля по ходу отработавших газов. Новая технология позволяет более точно дозировать подачу раствора, делая химическую реакцию с оксидами азота (SCR разлагает их на азот и водяной пар) более эффективной и, тем самым, повышая степень очистки.
По предварительным данным, отдача дизеля на новом Golf GTD составит 200 лошадиных сил (+16 сил по сравнению с предшественником). Дебют хэтчбека состоится вместе с бензиновым «собратом»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году подоспеет целый выводок «заряженных» модификаций нового Volkswagen Golf R, среди которых и засвеченная первой дизельная топ-версия GTD.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)