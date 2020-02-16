Зидан высказался об отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить английский клуб за нарушение финансового фэйр-плей, а также оштрафовать команду на €30 млн.

«Не знаю, что изменится в Европе. Но это точно никак не повлияет на наши две встречи. «Манчестер Сити» — все еще сильная и конкурентоспособная команда», — цитирует Зидана