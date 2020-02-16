|
Изменения в Кодекс об административных правонарушениях и белорусский герб. Комментирует министр юстиции Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Интервью «Недели» с министром юстиции Олегом Слижевским.
Будет вводиться категоризация административных правонарушений
Юлия Огнева, СТВ:
Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Проступок, не представляющий большой опасности и не несущий каких-то серьезных последствий, правонарушение. Предполагается, что в случае совершения проступка будет применяться такая мера, как устное замечание, предупреждение либо штраф в размере до 10 базовых величин. Лицо, к которому применялась такая мера, не будет считаться привлеченным к административной ответственности. Вторая категория – значительное правонарушение, более 10 базовых величин предусматривает санкция. И третья категория – грубое правонарушение.
Размер штрафа, если он будет уплачен в течение нескольких дней, будет уменьшен
Будет применен метод (по крайней мере, это предлагается на сегодняшней стадии): размер штрафа, если он будет уплачен в течение нескольких дней, будет уменьшен на определенный процент.
Юлия Огнева:
Олег Слижевский:
Юлия Огнева:
Олег Слижевский:
Законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений» направлен в Палату представителей
Юлия Огнева:
Олег Слижевский:
Юлия Огнева:
Олег Слижевский:
Юлия Огнева:
Олег Слижевский:
Начиная с 2018 года идет устойчивая тенденция к увеличению количества регистрируемых субъектов хозяйствования
Юлия Огнева:
Олег Слижевский:
Начиная с 2018 года – второй год подряд – идет устойчивая тенденция к увеличению количества регистрируемых субъектов хозяйствования. В 2019 году зарегистрировано 48 тысяч новых субъектов хозяйствования. Это, по-моему, на 4 % больше, чем было зарегистрировано в 2018-м.
Ничего концептуального не предусматривается в изменении герба. Больше касается качества изображения
Юлия Огнева:
Олег Слижевский:
Это касается изображения звезды, изображения нашей планеты. Меридианы и параллели на сегодняшнем изображении находятся как бы оторванными от нашей планеты – наверное, это не совсем правильно. Более четко прорисовываются некоторые элементы, цвета, та же надпись «Республика Беларусь». Прорисовываются более четко контуры материков.
Юлия Огнева:
Олег Слижевский:
Юлия Огнева:
Олег Слижевский:
Я даже не знаю, почему такой ажиотаж придан этой теме. Действительно цель преследовалась такая, чтобы символика выглядела более качественно.
Юлия Огнева:
Олег Слижевский:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения в Кодекс об административных правонарушениях и белорусский герб. Комментирует министр юстиции Беларуси
Новости Беларуси. Интервью «Недели» с министром юстиции Олегом Слижевским. Будет вводиться категоризация административных правонарушений Юлия Огнева, СТВ: ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)