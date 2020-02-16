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Изменения в Кодекс об административных правонарушениях и белорусский герб. Комментирует министр юстиции Беларуси

16.02.2020 19:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Интервью «Недели» с министром юстиции Олегом Слижевским.

Будет вводиться категоризация административных правонарушений

Юлия Огнева, СТВ:  
Работа, которая была начата еще в прошлом году и продолжается в этом – это изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Достаточно много информации в последнее время появляется о том, какие будут нововведения. Что можно сказать сегодня, к чему вы уже окончательно пришли?   

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях и белорусский герб. Комментирует министр юстиции Беларуси

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Подготовлена концепция по корректировке общей части Кодекса об административных правонарушениях. Будет вводиться категоризация административных правонарушений.   

Проступок, не представляющий большой опасности и не несущий каких-то серьезных последствий, правонарушение. Предполагается, что в случае совершения проступка будет применяться такая мера, как устное замечание, предупреждение либо штраф в размере до 10 базовых величин. Лицо, к которому применялась такая мера, не будет считаться привлеченным к административной ответственности. Вторая категория – значительное правонарушение, более 10 базовых величин предусматривает санкция. И третья категория – грубое правонарушение.  

Размер штрафа, если он будет уплачен в течение нескольких дней, будет уменьшен

Будет применен метод (по крайней мере, это предлагается на сегодняшней стадии): размер штрафа, если он будет уплачен в течение нескольких дней, будет уменьшен на определенный процент.

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях и белорусский герб. Комментирует министр юстиции Беларуси

Юлия Огнева:
Помимо стимулирования того, кто платит вовремя, будут ли карательные меры для тех, кто не платит?

Олег Слижевский:
Пеня как таковая здесь не предполагается. По крайней мере такого обсуждения пока не предусматривалось, не было. Но при попадании долго в работу в органы принудительного исполнения этот долг увеличивается еще на 10 %.

Юлия Огнева:
Сохранится такая же норма?

Олег Слижевский:
Предполагается, что такая норма сохранится.

Законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений» направлен в Палату представителей

Юлия Огнева:
В августе 2019 года завершилось общественное обсуждение законопроекта об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений. Расскажите пожалуйста, на каком этапе сейчас этот документ?

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях и белорусский герб. Комментирует министр юстиции Беларуси

Олег Слижевский:
Он нами был в сентябре 2019 года внесен в правительство и в декабре Советом Министров направлен в Палату представителей Национального собрания. Целый ряд таких предложений, которые вызваны временем и призваны упростить процедуру работы самих общественных организаций.  

Юлия Огнева:
То есть кардинальных изменений нет?

Олег Слижевский:
Не кардинальные, но в целом облегчение жизни они предполагают. Мы нашли компромисс. Конечно же, общественные организации и политические партии предлагают больше мер, которые бы были для них интересны. Определенный компромисс найден, и сегодня это тот вариант законопроекта, который, в принципе, все одобрили.

Юлия Огнева:
Можно ли рассчитывать, что хотя бы первое чтение этот законопроект пройдет в 2020 году?

Олег Слижевский:
Можно.   

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях и белорусский герб. Комментирует министр юстиции Беларуси

Начиная с 2018 года идет устойчивая тенденция к увеличению количества регистрируемых субъектов хозяйствования

Юлия Огнева:
Министерство юстиции ведет Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Фактически к вам стекается вся информация. Скажите, какова тенденция: растет число предпринимателей? Достаточно ли после 2017 года, после известных декретов, упрощены административные процедуры? Стало ли проще жить?

Олег Слижевский:  
На мой взгляд законодательство, которое принималось в последние годы по поддержке предпринимательства, послужило тем стимулом, который подтолкнул к новому витку создания субъектов хозяйствования и открытия собственного бизнеса.

Начиная с 2018 года – второй год подряд – идет устойчивая тенденция к увеличению количества регистрируемых субъектов хозяйствования. В 2019 году зарегистрировано 48 тысяч новых субъектов хозяйствования. Это, по-моему, на 4 % больше, чем было зарегистрировано в 2018-м.  

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях и белорусский герб. Комментирует министр юстиции Беларуси

Ничего концептуального не предусматривается в изменении герба. Больше касается качества изображения

Юлия Огнева:
Громкая тема недели – это изменения в государственную символику. В частности, в герб. Что планируете изменить?

Олег Слижевский:
Ничего концептуального не предусматривается в изменении герба. Это, можно сказать, больше касается более качественного изображения нашей государственной символики.

Это касается изображения звезды, изображения нашей планеты. Меридианы и параллели на сегодняшнем изображении находятся как бы оторванными от нашей планеты – наверное, это не совсем правильно. Более четко прорисовываются некоторые элементы, цвета, та же надпись «Республика Беларусь». Прорисовываются более четко контуры материков.

Юлия Огнева:
А кто работал над этим вообще? Чей это проект?

Олег Слижевский:
Вообще работали над этим специалисты-художники. Члены Геральдического совета высказывали свое мнение относительно содержания. 

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях и белорусский герб. Комментирует министр юстиции Беларуси

Юлия Огнева:
По вашему заказу?   

Олег Слижевский:
Не то чтобы заказ был наш, он исходил может быть даже скорее от членов Геральдического совета.  

Я даже не знаю, почему такой ажиотаж придан этой теме. Действительно цель преследовалась такая, чтобы символика выглядела более качественно.

Юлия Огнева:
Но у нас не только герб государственный символ. В другую символику вы не планируете вносить изменения?

Олег Слижевский:
Этот законопроект также предусматривает и определенные нормы, касающиеся флага, утверждения эталонного изображения флага. Ну и, конечно же, третьей нашей основной символикой является гимн. В плане флага и гимна никаких изменений сегодня не предлагается.

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях и белорусский герб. Комментирует министр юстиции Беларуси

Люди в материале: Олег Слижевский, Юлия Огнева

 
 
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Новости Беларуси. Интервью «Недели» с министром юстиции Олегом Слижевским. Будет вводиться категоризация административных правонарушений Юлия Огнева, СТВ:  ...
 
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