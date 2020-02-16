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Характер нордический. Лучшие цитаты из новой биографической книги о тренере Ливерпуля Юргене Клоппе

16.02.2020 21:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В марте 2020 году украинское издательство Наш Формат выпустит книгу Элмара Невелинга Юрґен Клопп: біографія. Журнал Новое Время публикует самые яркие фрагменты из нее.

Характер нордический. Лучшие цитаты из новой биографической книги о тренере Ливерпуля Юргене Клоппе
REUTERS

Книга составлена по рассказам друзей и коллег наставника Ливерпуля Юргена Клоппа, журналистов и частично самого тренера — правда, не напрямую, а через его блистательные высказывания в прессе и на пресс-конференциях. 

***

Итак, февраль 2001 года, Юргену Клоппу 33 года. Для футболиста это слишком много, для тренера слишком мало, для роли спасителя в самый раз. Спасать надо было родной клуб Майнц. Команда на краю пропасти. Вылет из второго дивизиона означает не просто конец профессиональной карьеры игроков, но и расформирование самого клуба.

Кристиан Хайдель, руководитель ФК Майнц, звонит президенту клуба Харальду Штрутцу и сообщает, что в очередной раз собрался менять тренера. Штрутц в очередной раз дает согласие, даже не спрашивая, кто выбран на сей раз. «Я назначу Клоппа тренером», — говорит Хайдель. Штрутц так же спокойно дает согласие на это назначение защитника Майнца тренером команды.

Хайдель звонит Димо Вахе, капитану команды. После чего звонит Клоппу, который получил травму и не мог играть. «Я знал, что он захочет когда‑нибудь стать тренером». Хайдель боялся, что Клопп ответит ему отказом, сказав что‑то вроде: «Да ты с катушек слетел». Но он ответил на просьбу очень коротко: «Сделаю». После этого звонка игрока Юргена Клоппа в Майнце больше не было.

Пришло время пресс-конференции, на которой Хайдель представил нового тренера. Местные спортивные журналисты уже привыкли к постоянной тренерской чехарде. Один из них с ехидством спросил: «А Клопп‑то что тут делает?» Как только пресса узнала о том, что того назначили тренером, на Майнц в местных газетах обрушился шквал шуток и издевательств.

По мнению СМИ, руководство клуба совсем потеряло рассудок, а надежда на сохранение места во Второй Бундеслиге окончательно умерла. У Клоппа, утверждали журналисты, случился припадок мании величия. «Нас просто подняли на смех», — вспоминает Хайдель.

Договор был пока неофициальный. Клопп установил на поле специальные шесты, заставляя команду отрабатывать схему 4‑4‑2 при сохранении мяча впереди, жестком прессинге и агрессивном темпе футбола. Майнц остался в лиге. А Клопп остался тренером. Уже с официальным контрактом.

Это был решающий период моей жизни. Нельзя забывать, что я ведь был игроком в Майнце, стареющим игроком. Превратиться из старого нападающего в молодого и энергичного тренера — приятная метаморфоза. Жизнь стала намного прекраснее. И мне разрешили взять на себя нашу команду. У меня немного талантов. Вообще почти нет. Это, пожалуй, единственный. В то время этого хватило для того, обы вытащить команду из проблемной ситуации в лиге

Юрген Клопп, в бытность тренером Майнца

***

Он [Клопп в бытность защитником Майнца] временами страшно сердился на поле, поскольку имел в голове столько прекрасных идей, которые не мог воплотить из‑за своих способностей. Иногда это его так злило, что я вынужден был удалять его с поля, чтобы он успокоился

Вольфганг Франк, тренер Майнца (1995−1997 и 1998−2000)

***

Клопп — человек, который в роли тренера спорит с арбитрами, выходит на трибуны, прыгает, корчит ужасные гримасы, шипит, воет, оскаливает зубы, выбегает на поле, — и при этом он всегда на 100 % остается собой. Он даже не думает, как так выходит

Кристиан Хайдель, руководитель ФК Майнц

***

Я не верю в футбольного бога. Есть только один Бог. И я верю, что все, что ни происходит в этой жизни, полезно для нас. Возможно, когда‑то я пойму, что же хорошего было в сегодняшнем дне

Заявление Юргена Клоппа, тогда — тренера Майнца, на пресс-конференции после того, как его команда вылетела из Бундеслиги, несмотря на убедительную победу в последнем туре

Возвращаясь домой, игроки Майнца все равно празднуют — танцуют, пьют пиво и распевают «Вторая лига — больше никогда!». На следующий день тысячи жителей города аплодировали команде на площади перед государственным театром. Клопп тогда сказал: «Еще вчера я размышлял над тем, что же может быть хорошего в том, что с нами произошло. И я наконец‑то понял. Кто‑то там на небесах решил: надо показать людям, что можно проиграть один раз, второй, третий и даже четвертый. Но все равно не сдаваться. И Господь решил, что нет для этого города лучше, чем Майнц».

***

Когда ты тренер, ты остаешься наедине с собой. Ты не можешь пойти и спросить другого тренера: что делать после пяти, шести, семи поражений подряд? Этого тебе никакой тренер не скажет. Потому что тренеров с такими результатами увольняют

Юрген Клопп, в бытность тренером Майнца. Тогда, в своем первом сезоне в Бундеслиге, Майнц проиграл семь раз подряд, а не выиграл — девять


***

Если и есть кто‑то, кто может так вдохновиться поражением в финале, чтобы вывести команду на вершину Европы, то это Юрген Клопп. Иногда для исполнения мечты нужно больше усилий — мы вместе болезненно пережили это в Майнце. После поражения он успел за короткое время вывести нас как команду и весь город из печали и привести на вершину настойчивости

Сандро Шварц, бывший игрок Майнца, а ныне тренер этого клуба

***

Горечь, окутавшая Дортмунд в сезоне 2007 / 08. «В то время, когда отвоеванный защитниками мяч оказывался у ворот, некоторые зрители на южной трибуне держали в руках по два пива, — писал о положении Боруссии в Бундеслиге Филипп Костер, главный редактор футбольного журнала 11Freunde. — Так дальше нельзя было играть. Надо было ставить под сомнение всю спортивную концепцию команды. Надо было создавать что‑то совершенно новое».

В такой ситуации в команду пришел Клопп, чтобы заняться восстановлением, сформировать новую концепцию Боруссии. Клопп пообещал фанатам то, к чему они стремились: «радикальные изменения на полной скорости».

В 2004‑м Боруссия в Бундеслиге — шестое место, в 2005‑м — седьмое, в 2006‑м — снова седьмое, девятое — в 2007‑м, а в 2008‑м — 13‑е. А потом пришел Клопп и взял управление в свои руки, чтобы изменить направление движения. Со средним возрастом 24,2 года «детский сад» стал самой молодой командой, которая выигрывала Бундеслигу.

Юрген Клопп так умеет убеждать, что и Папе Римскому продаст двуспальную кровать

Клаус Гафнер, комментатор домашних игр ФК Майнц.
 
 
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В марте 2020 году украинское издательство Наш Формат выпустит книгу Элмара Невелинга Юрґен Клопп: біографія. Журнал Новое Время публикует самые яркие фрагменты из...
 
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