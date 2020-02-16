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Законопроект о партиях может быть рассмотрен парламентариями в первом чтении в 2020 году

16.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Законопроект о партиях может быть рассмотрен парламентариями в первом чтении в 2020 году

Законопроект о партиях может быть рассмотрен парламентариями в первом чтении в 2020 году. Об этом в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ сообщил министр юстиции Олег Слижевский, сообщает БЕЛТА.

В августе 2019 года завершилось общественное обсуждение проекта закона «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений». В сентябре он был внесен на рассмотрение правительства, в декабре — направлен в Палату представителей Национального собрания.

По словам министра, законопроект не содержит каких-то кардинальных изменений. «Конечно, общественные организации и политические партии предлагают больше мер, которые были бы для них интересны. Определенный компромисс найден, на сегодня мы можем говорить о том варианте законопроекта, который, в принципе, все одобрили», — отметил Олег Слижевский.

Первое чтение законопроекта может пройти уже в этом году, добавил он.

Как сообщалось, проект закона предусматривает совершенствование подходов к созданию и деятельности общественных объединений, политических партий, их организационных структур, союзов. Предлагается упростить получение юридического адреса, распределение получаемых финансовых средств, повысить прозрачность их деятельности. Также планируется изменить подходы к условиям создания и деятельности общественных объединений, имеющих различный статус.

https://www.belta.by/

 
 
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Законопроект о партиях может быть рассмотрен парламентариями в первом чтении в 2020 году. Об этом в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ сообщил министр...
 
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