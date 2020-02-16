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На трех АЗС Гродненской области, в том числе и в Лидском районе, потребителям не доливали топливо

16.02.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

На трех АЗС Гродненской области, в том числе и в Лидском районе, потребителям не доливали топливо

В декабре 2019 года и в январе 2020 года Гродненской областной инспекцией Госстандарта проведены мониторинги автозаправочных станций Гродненской области по вопросу отпуска топлива потребителям, а также по вопросу качества реализуемого топлива.

По результатам испытаний образцов топлива, отобранных на АЗС области, несоответствий по качеству не установлено.

Вместе с тем, на трех автозаправочных станциях ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», расположенных в г. Лида и Лидском районе, и СООО «ЮНАЙТЕД КОМПАНИ» в Ошмянском районе, 10 топливно-раздаточных колонок работали с погрешностью, превышающей допустимую, что привело к недоливу топлива потребителю от 60 до 100 мл на каждые 50 литров топлива, сообщает пресс-служба Госстарндарта.

По результатам надзорных мероприятий Гродненской областной инспекцией Госстандарта названным субъектам выданы рекомендации по устранению нарушений.

 
 
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В декабре 2019 года и в январе 2020 года Гродненской областной инспекцией Госстандарта проведены мониторинги автозаправочных станций Гродненской области по вопросу...
 

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