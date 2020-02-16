Баскетболистка из Чехии: «Мы с американкой из нашей команды, обсуждали, что в Лиде здорово жить семейным людям или пенсионерам»

Источник материала: Lida.Info





Ленка Бартакова проводит второй сезон в минских «Цмоках». Семья и друзья спортсменки поначалу настороженно отнеслись к ее решению переехать в Беларусь. В 27 лет спортсменка впервые уехала так далеко от семьи и друзей. До этого в ее биографии значились лишь клубы Чехии и Словакии, пишет TUT.by .

Накануне переезда Ленка первым делом узнала контакты посольства Чехии в Минске. «Не была до конца уверена, что в Беларуси безопасно, — поясняет спортсменка. — Но, к счастью, за два года мифы развеялись и обращаться за помощью в посольство до сих пор не приходилось».

Первое впечатление о Минске превзошло ожидания спортсменки: «Я была приятно удивлена, что город такой большой и красивый. Постоянно говорю друзьям, что Минск очень похож на другие европейские столицы — Париж или Прагу».

Минск — самый крупный город, в котором ей приходилось жить. Баскетболистке нравится разнообразие, которое предлагает столица. Правда, на периферии, по наблюдениям чешки, люди выглядят счастливее.

«Летом у нас проходил сбор в Лиде. Там люди показались мне счастливее, расслабленнее и умиротвореннее. Наверное, это связано с тем, что в маленьких городах меньше стресса и не такие высокие скорости жизни. Мы с Рейчел, американкой из нашей команды, обсуждали, что в Лиде здорово жить семейным людям или пенсионерам. Они могут обустроить там свой сад, частный дом и просто наслаждаться неспешной жизнью. Но для молодых и амбициозных Минск, конечно, предлагает намного больше возможностей», — продолжила Бартакова.

Сравнивая барную культуру Праги и Минска, девушка делает следующий вывод: «Минск точно не уступает Праге по количеству людей, которые выбираются отдохнуть в бары и клубы. В Праге в центральных барах отрываются в основном туристы — например, мы с друзьями ни за что не поедем в центр, чтобы выпить пива. А вот в Минске, насколько я понимаю, в барах отдыхает в основном местная молодежь. Причем на Зыбицкой ее много даже после часа ночи! Такая тусовочная культура меня очень удивила».

Ленка не видит большой разницы между белорусами и чехами в манере одеваться. «В наших магазинах представлены примерно одни и те же бренды. Бывает, что в минских торговых центрах новые коллекции появляются даже раньше, чем в Праге. Так что в плане шопинга не испытываю тут никаких проблем.

Заметила, что белоруски используют больше макияжа, чем европейки. Многие делают татуаж бровей, маникюр с долговременным покрытием…», — считает она.

По ее наблюдениям, белорусы не очень эмоциональны: «Многие люди ходят с покерфейсом. Такое чувство, что все в своих проблемах и заботах. Даже когда навстречу парню идет красивая девушка, он редко отреагирует и сделает ей комплимент. Каждый сосредоточен на своем и боится лишний раз завести разговор.

При первой встрече человек может показаться угрюмым или грустным, но, когда я знакомлюсь с ним, чаще все это приветливый и милый собеседник. Наверное, у белорусов есть какая-то неуверенность и страх, особенно, если надо говорить на английском. И вот это выражение лица срабатывает как защитная реакция».

На вопрос, как два года жизни в Минске изменили мнение чешки о Беларуси, она отвечает: «Раньше мне казалось, что Беларусь и Россия почти одинаковые. Но, поездив по России и пожив здесь, убедилась, что ошибалась. Россия намного более серая. Там серое все: архитектура, погода и даже снег.

А вот Беларусь, по моим ощущениям, действительно европейская страна. Мне как иностранке тут очень комфортно. Хотя, возможно, у местных есть некоторые сложности, например, из-за того, что вы не можете перемещаться по Европе так же свободно, как жители ЕС».

Теперь баскетболистка советует друзьям посетить Минск хотя бы на уикенд.

«Сюда стоит приехать, чтобы понять — это совсем не советский город. В Минске здорово гулять по широким проспектам, которые соседствуют с зелеными парками и современными торговыми центрами. А еще ваша столица точно чище Праги, что удивило бы моих знакомых. Ну и, конечно, сюда надо ехать за вкуснейшим красным борщом и тортом «Кусочек счастья». Никогда раньше не пробовала такой вкуснятины», — заключила она.