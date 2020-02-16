Запах любимого человека действует как хорошее снотворное

Источник материала: Полымя

Ученые Университета Британской Колумбии обнаружили, что запах любимого человека хорошо помогает при проблемах с засыпанием и бессоннице. В исследовании специалистов он действовал на участников как снотворное, улучшая качество сна, даже если их партнеры не присутствовали рядом физически.





Научные специалисты провели серию испытаний, в ходе которых добровольцы подвергались воздействию запахов своих любимых людей. В результате у испытуемых улучшился сон.

«Мы наблюдали эффект, похожий на тот, который дает прием пероральных добавок мелатонина, часто используемых в качестве снотворного», — заявил ведущий автор исследования Марлиз Хофер.

Во время экспериментов 155 участников получали две одинаково выглядящие футболки для использования в качестве наволочек. Одна из них предварительно носилась любимым человеком добровольца, но ученые не сообщали об этом людям.

С каждой футболкой испытуемые проводили по две ночи подряд. Качество их сна измерялось чувствительной аппаратурой. В результате было установлено: люди лучше засыпали и чувствовали себя более отдохнувшими, когда ощущали запах романтического партнера.

«Одним из самых удивительных открытий является то, как запах любимого человека может улучшать качество сна даже без его присутствия. Под его воздействием участники испытаний во время сна реже ворочались и проявляли меньше других симптомов беспокойства, нарушающего сон», — сообщили авторы проекта.

Они поясняют: запах любимого человека действует как снотворное, усиливая чувство безопасности, спокойствия и расслабления. Сейчас исследователи набирают участников для экспериментального исследования, чтобы выяснить, может ли запах родителей улучшить качество сна их ребенка. Об их работе рассказал журнал Psychological Science .

Источник: medikforum.ru

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