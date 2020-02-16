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США и Россия спорят о том, сможет ли «Газпром» достроить «Северный поток-2» в обход санкций

16.02.2020 19:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судно «Академик Черский», с помощью которого Россия собиралась достраивать оставшиеся 160 км газопровода в обход Украины, вышло из порта в Находке в прошлую субботу, пишет Bloomberg. Но в США по-прежнему уверены, что из-за американских санкций Россия не сможет достроить «Северный поток -2».

Что случилось 

На Мюнхенской конференции по безопасности главу Минэнерго США Дэна Бруйета спросили, когда Россия сможет завершить замороженное из-за санкций строительство газопровода в обход Украины «Северный поток-2». «Это будет очень длительная задержка, потому что у России нет технологий», – заявил Бруйет. Он также сказал, что США продолжат бороться против завершения проекта, пишет thebell.io

«Никогда не говори никогда», — заявил в ответ на это глава пресс-службы «Газпрома» Сергей Куприянов. Недавно «Газпром» пообещал запустить «Северный поток-2» до конца года.  

В чем проблема

России оставалось проложить около 10% трубопровода в водах Дании, когда США пообещали вводить санкции против всех, кто помогает строить газопровод. 

Не дожидаясь этого, швейцарский укладчик труб Allseas в декабре 2019 года приостановил работу над «Северным потоком-2». Тогда глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия сможет протянуть трубы без посторонней помощи. Он говорил, что трубоукладчик «Академик Черский» способен достроить газопровод.  По данным Bloomberg, судно должно прибыть в Сингапур  22 февраля. Куда оно направится после этого, неизвестно. 

Занимавший на тот момент пост премьер-министра Дмитрий Медведев также заверял, что Россия достроит газопровод, просто на это потребуется «немного чуть больше времени».

Что дальше 

В середине декабря 2019 источники Bloomberg в Белом доме вразрез с публичной риторикой признавались, что сомневаются в эффективности санкций против проекта. «Газпром» обещает запустить «Северный поток-2» уже до конца 2020 года, такие же сроки называли Александр Новак и Владимир Путин.   

«Северный поток-2» начинается в России и идет по дну Балтийского моря прямо до Германии через экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Предполагается, что по «Северному потоку-2» будет транспортироваться 55 млрд кубометров газа в обход Украины. К маю 2019 года объем инвестиций в проект достиг $6,3 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.
 
 
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Судно «Академик Черский», с помощью которого Россия собиралась достраивать оставшиеся 160 км газопровода в обход Украины, вышло из порта в Находке в прошлую...
 
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