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Министр юстиции объяснил, почему решили изменить герб Беларуси

16.02.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр юстиции Олег Слижевский рассказал, почему решили изменить герб Беларуси, его пояснение прозвучало в эфире программы "Неделя" на СТВ.

Глава ведомства признался, что его удивил ажиотаж вокруг этой темы.

"Действительно, цель преследовалась такая, чтобы символика выглядела более качественно. Ничего концептуального не предусматривается в изменении герба. Это, можно сказать, больше касается более качественного изображения нашей государственной символики", - сказал Олег Слижевский.

Министр добавил, что инициатива изменений исходила в большей мере от членов Геральдического совета. В гербе планируют изменить изображение звезды и планеты.

"Меридианы и параллели на сегодняшнем изображении находятся как бы оторванными от нашей планеты — наверное, это не совсем правильно. Более четко прорисовываются некоторые элементы, цвета, та же надпись "Республика Беларусь". Прорисовываются более четко контуры материков", - сказал глава ведомства.

По его словам, над обновленным вариантом герба работали специалисты-художники. Изменять флаг и гимн пока не планируется.
 
 
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Министр юстиции Олег Слижевский рассказал, почему решили изменить герб Беларуси, его пояснение прозвучало в эфире программы "Неделя" на СТВ.
 
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