" КП" в администрации храма. - Он ранил двоих священников, но они смогли его скрутить. - Он кричал: "поубиваю, бесы" и забежал в алтарь. В руках был нож, на голове капюшон, - рассказалив администрации храма. - Он ранил двоих священников, но они смогли его скрутить.





По официальным данным, два человека получили ранения. Они госпитализированы в одну из городских больниц.





- Нападавший задержан, - сообщили в пресс-службе МВД России. Позже по данному факту было возбужденно уголовное дело по статьям о хулиганстве и побоях.





Личность мужчины уже установлена. Это 26-летний житель Липецка Ефим Ефимов. Известно, что мужчина нигде не работал, семьи у него не было.





Судя по страницам в соцсетях, мужчина увлекался рок-музыкой. При этом он явно страдал от одиночества. "Самая крепкая семья - из одного человека". Такой статус размещен на его странице.





По словам друзей, Ефим приехал в Москву на заработки около года назад.





- Он сильно за это время изменился. Раньше был общительный, открытый, а тут как будто подменили. Звонил, ему первое время часто. Но он особо про себя ничего не рассказывал, разве что жаловался, мол в Москве тяжело. Работал он на стройках. А вот с личной жизнь не ладилось. Рассказывал, что девушки в столице любят только деньги, - рассказал "КП" друг Ефима из Липецка Олег. - Про веру вообще никогда не говорили. Для меня случившееся шок, как и для всех его знакомых. Ну не был он воцерковленным. В храмы не ходил. Не знаю, какая муха его укусила.







