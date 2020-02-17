Источник материала: Новости Волковыска

Помимо разработки вакцины от смертоносного китайского коронавируса, ученые ищут и лекарство. И вот правительство города Тайчжоу сообщило, что первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство.

Как говорится в заявлении правительства, речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan.

“15 февраля препарат Фавэйлавэй официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Это первый в Китае препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса”, – указано в заявлении.

Отмечается, что лекарство может сыграть важную роль в лечении и профилактике заболевания. Название препарата на латинском языке в заявлении не приводится, однако в распространенных в интернете фотографиях лицензии на производство значится Favipiravir.

Накануне стало известно, что Министерство здравоохранения Японии решило начать клинические испытания на пациентах, зараженных новым коронавирусом, препаратом, используемым для лечения ВИЧ и СПИДа.

Уточняется, что речь идет о препарате, который выпускает американская фармацевтическая компания. Это лекарство уже было успешно протестировано на одном из пациентов с коронавирусом.

Состояние человека значительно улучшилось. Теперь исследователи хотят вводить препарат и другим пациентам с диагнозом “коронавирус”. После этого медики оценят эффективность данного метода лечения. Всего же правительство Японии планирует потратить около 3,2 миллиона долларов на клинические испытания.

Ранее в Таиланде врачи также применили препараты от гриппа и СПИДа для лечения пациентки с коронавиурсом. Женщина почувствовала себя лучше.

Добавим, что в Японии количество зараженных коронавирусом составляет 259 человек.

О вспышке нового коронавируса в китайском городе Ухань власти заявили 31 декабря 2019 года.

Согласно последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом, в Китае превысило 69,2 тысячи, умерло 1 670 человек. Стоит отметить, что число заразившихся и погибших увеличивается на 1,5-2 тысячи человек ежедневно.