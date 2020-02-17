Служба на берегу Пянджа

Противоречивы оценки Афганской войны, и спустя три десятилетия все еще осмысливается суть тех событий и человеческих трагедий, чтобы извлечь должные уроки. Нет государства по имени СССР, которое посылало молодых ребят в чужую страну, где шла гражданская война, а вопросов к тогдашним первым лицам по-прежнему много.
Довелось быть на той войне и призванному на срочную службу Олегу Урунбаеву (узбекская фамилия от отца, который проходил армейскую службу в Бресте, а после нее женился на каменчанке). Из Каменца, успев получить профессию механизатора, Олег был призван в ряды Советской армии в ноябре 1985-го. В пограничные войска. Местом прохождения службы стал Московский погранотряд, который дислоцировался в 2-х километрах от афганской границы в районе реки Пяндж, – в верхнем течении это Аму-Дарья.
Но первые полгода Олег провел в учебке в Волжске, где осваивал навыки механика-водителя плавающего технического средства (ПТС). Эта тяжелая машина, способная передвигаться и по воде, и по суше, в дальнейшем стала его боевой «спутницей» на пограничной реке. Один берег ее был советским, другой – афганским, а по сути река разделяла этнические таджикские земли.
Везли «на себе» технику
– В наши обязанности входила переправа через эту горную реку тяжелой техники, и не только боевой, на афганский берег. Когда гусеницы ПТСа нащупывали грунт, машина переходила на сухопутный ход. Так доставляли груз до нашей пограничной точки, вглубь афганской территории до 30 километров. Таких точек в нашей зоне обслуживания было девять, на каждой служили по 40-50 ребят, и к каждой вела своя, простреливаемая душманами, дорога среди кишлаков. До сих пор помню названия их – Чалман, Шехназар, Кунгузар… Назад мы возвращались тоже с грузом: на советский берег Пянджа везли «на себе» подбитую технику, раненых солдат, которых с аэродрома нашего отряда вертолетом переправляли в Душанбе; но воинов с тяжелыми ранениями отправляли в Союз самолетом.
Плавающее средство длиной более 10-и метров обслуживали двое – механик-водитель и механик-радист, мы были взаимозаменяемы. Иначе – никак.
Не забыть случай 10 декабря 1986-го, когда плыли к нашему берегу с подбитой БМП: на середине реки нас обстреляли, и мы все пошли на дно. Как-то сумели со вторым механиком выбраться под водой из машины, но труднее всего было бороться с течением, которое сносило человека, как перышко. Недалеко от нас шли по воде с грузом еще три такие же плавающие машины, их водители и спасли нас.
Командование поставило задачу: во что бы то ни стало поднять со дна реки утонувшее плавсредство, оснащенное рацией. Три недели под прикрытием наших работали там, даже берег реки взрывали, чтобы изменить ее бурное течение, – с огромным трудом приказ выполнили…
Московский на краю земли
– Наш отряд – Пограничные войска КГБ – насчитывал до 1 тысячи человек и дислоцировался в 2-х километрах от Афгана. Штаб отряда находился недалеко, в поселке Московский Хатлонской области Таджикистана, – поэтому и отряд был назван по имени поселка. Был свой аэродром. Много техники. Медпункт. Нас, членов колонны ПТС, могли поднять в любое время ночи – переправить машины через реку. Ко всему привыкаешь, но ощущение смерти не покидало никогда; поэтому всегда имели к автомату четыре-шесть магазинов с патронами и сеяли их, как зерно, если чувствовали затаившуюся опасность…
Среди враждебных кишлаков
– Скучали по домашней еде, ибо вся она была у нас походной – в баночках, в тюбиках, как у космонавтов. Кроме прочего, это тоже была мера безопасности в тех условиях – речь об инфекционных болезнях…
Служили там представители многих национальностей. Выходцы из Средней Азии были и переводчиками: хотя афганские диалекты разные, но языки похожие. Местное население? Да там было так: зимой в горах морозно и много снега – тогда в кишлаках мужчин становилось больше, они вежливо здоровались с нами, «шурави», – ни за что не распознаешь в них душманов. А весной уходили опять в горы, в банду. Воевать…
Очень опасной была служба в горах десантно-штурмовой маневренной группы – они охраняли Государственную границу СССР от «духов», которые стремились проникнуть на территорию Таджикистана. И проникали. Их-то и «выковыривали» из ущелий, иногда ценой своей жизни, эти мужественные ребята, среди которых было немало альпинистов. А нетренированному человеку в горах было очень тяжело. Помню, послали нас на обучение пользованию новым оружием: высота две тысячи метров, внизу плюс 24, в горах минус 15, кислорода не хватало, у некоторых шла носом кровь…
Боялся не увидеть дочку
– Рисковали жизнью каждый день. Тяжелых плавсредств в нашей колонне было шесть единиц – двенадцать механиков обслуживали их. Трое погибли: один на Сендизаре – от пули снайпера, двое подорвались на дороге во время сопровождения техники к пограничной точке. Я же больше всего боялся, что не увижу дочку: женился-то до армии, и дочь родилась во время моей службы.
Вернулся домой 17 декабря 1987-го. Однако еще больше года длилась эта война, отношение к которой неоднозначное. Любое решение – вводить, не вводить войска, – говорят, было бы неправильным. Но главный вопрос: за какую идею погибли молодые ребята, искалечены судьбы тех, кто вернулся? Считаю, что та война никому не нужна была,– это было внутреннее дело самих афганцев, которые жили и живут по своим законам, не всегда понятным нам. Хорошо, что политикам хватило мудрости хотя бы на десятом году увести войска из Афгана, через который прошли 620 тысяч советских граждан. Как радовалась выводу наших частей вся страна!
* * *
– Во времена СССР у нас, «афганцев», было немало льгот, получали выплаты за участие в боевых действиях. Не знали, что пройдет время и нет-нет да и услышит кто-то из нас: «Мы вас туда не посылали»… Тем не менее, более крепкой мужской дружбы, чем в Афгане, я потом не встречал.
P. S. Теперь участники Афганской войны могут пользоваться пригородным автобусным сообщением бесплатно; один раз в год медицинское обследование – бесплатно…