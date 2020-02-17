Прогноз по валютам: обновит ли доллар исторический максимум?

– Из тенденций на внешних рынках можно отметить заметное падение европейской валюты. Пара евро/доллар за неделю снизилась с 1,0960 до 1,0840, или на 1,1%. При этом пара опустилась до уровней, на которых последний раз была в апреле 2017 года.

Российский рубль подрос к доллару, но это сделал незначительно. Доллар подешевел с 63,5 до 63,4 российского рубля, или на 0,1%. Заметнее к российскому рублю упала европейская валюта – с 69,6 до 68,8 российского рубля, или на 1,2%.

К белорусскому рублю за неделю евро подешевел, а доллар и российский рубль подорожали.

Доллар вырос на 1,03%, евро снизился на 0,11%, российский рубль подорожал на 1,11%.

В результате валютная корзина выросла за неделю на 0,84%. Это уже третья неделя подряд снижения белорусского рубля к корзине. Правда, по сравнению с предыдущей неделей это снижение замедлилось.

фото: Myfin.by

Можно отметить, что в минувший четверг рубль и валютная корзина обновили максимумы с начала года, а доллар и евро сделали это в пятницу. Важно также, что доллар вплотную подошел к историческому максимуму, который был достигнут в феврале 2016 года, но так его и не преодолел.