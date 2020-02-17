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В Италии главный тренер ударил своего игрока и сразу же был удален

17.02.2020 09:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Италии главный тренер футбольного клуба «Гросетто» ударил своего футболиста после замены и получил красную карточку. Этот эпизод произошел во время матча итальянской серии D, в котором «Гросетто» принимал «Монтеросси», передает championat.

На 75-й минуте главный тренер «Гросетто» Магрини принял решение поменять полузащитника Риккардо Кретеллу на Маттиа Раванелли. Кретеллу оказался недоволен заменой, после чего наставник клуба ударил того по затылку.

Главный арбитр, посоветовавшись с ассистентом, принял решение показать тренеру прямую красную карточку.

Сам матч завершился победой «Гросетто» со счетом 1:0. Победный гол в матче на 49-й минуте забил Филиппо Боккарди.

 
 
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Это случилось во время матча итальянской серии D.
 
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