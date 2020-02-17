Источник материала: Tut.by

В Италии главный тренер футбольного клуба «Гросетто» ударил своего футболиста после замены и получил красную карточку. Этот эпизод произошел во время матча итальянской серии D, в котором «Гросетто» принимал «Монтеросси», передает championat.

На 75-й минуте главный тренер «Гросетто» Магрини принял решение поменять полузащитника Риккардо Кретеллу на Маттиа Раванелли. Кретеллу оказался недоволен заменой, после чего наставник клуба ударил того по затылку.

Главный арбитр, посоветовавшись с ассистентом, принял решение показать тренеру прямую красную карточку.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Италии главный тренер ударил своего игрока и сразу же был удален Это случилось во время матча итальянской серии D.

Сам матч завершился победой «Гросетто» со счетом 1:0. Победный гол в матче на 49-й минуте забил Филиппо Боккарди.