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В Италии главный тренер ударил своего игрока и сразу же был удален
Источник материала: Tut.by
В Италии главный тренер футбольного клуба «Гросетто» ударил своего футболиста после замены и получил красную карточку. Этот эпизод произошел во время матча итальянской серии D, в котором «Гросетто» принимал «Монтеросси»,
На 75-й минуте главный тренер «Гросетто» Магрини принял решение поменять полузащитника Риккардо Кретеллу на Маттиа Раванелли. Кретеллу оказался недоволен заменой, после чего наставник клуба ударил того по затылку.
Главный арбитр, посоветовавшись с ассистентом, принял решение показать тренеру прямую красную карточку.Сам матч завершился победой «Гросетто» со счетом 1:0. Победный гол в матче на 49-й минуте забил Филиппо Боккарди.
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Это случилось во время матча итальянской серии D.
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