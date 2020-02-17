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Быховщину посетила делегация Словацкой Республики

17.02.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Быховщину посетила делегация Словацкой Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в Республике Беларусь Йозефом Мигашем.

В здании Быховского райисполкома белорусская сторона тепло приветствовала членов делегации. В деловых переговорах участвовали заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Руслан Страхар, председатель комитета экономики облисполкома Дмитрий Мудрогелов, председатель Правления ОАО АСБ «Беларусбанк» Виктор Ананич, председатель Быховского районного исполнительного комитета Дмитрий Мартинович.

Быховщину посетила делегация Словацкой Республики

На встрече было отмечено, что Могилевщину со Словакией связывают длительные плодотворные отношения. На лицо положительная динамика внешне-экономической деятельности. «Мы готовы укреплять связи и хотели бы видеть Словакию не только в качестве внешнеторговых партнеров, но и инвесторами в экономику области, Быховского региона. Рассмотрим любые коммерческие предложения», – подчеркнул Дмитрий Мудрогелов.

Стороны обсудили возможности построения взаимовыгодных отношений между белорусскими и словацкими предприятиями в области разведения крупного рогатого скота, обеспечения доступа мясомолочной продукции белорусского производства на словацкий рынок.

– Наши главные намерения – это расширение сотрудничества между нашими народами. Создание мощного субъекта хозяйствования – реально. Мы нацелены и на развитие отношений в области культуры, образования и экономики. Чтобы добиться успеха, необходимо говорить откровенно, больше общаться, узнавать друг друга и возможности взаимодействия. Уверен, что сотрудничество продолжится, – сказал Йозеф Мигаш.

В процессе переговоров было замечено, что на Могилевщине есть районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Чтобы придать им импульс в развитии Главой государства принято решение предоставить ряд льгот и преференций для привлечения туда инвесторов, закрепления кадров и населения.

В свою очередь словацкие партнеры предложили руководству Могилевской области инициировать отправление детей, проживающих в таких районах, на оздоровление в Словакию. «У нас разработана определенная программа, есть достаточно хороший курортный центр, сильная финансовая поддержка», – говорил Йозеф Мигаш.

Программа визита включала посещение ОАО «Быховский КОСЗ», занимающегося переработкой сельскохозяйственной продукции.

Быховщину посетила делегация Словацкой Республики

Стороны подчеркнули значимость и актуальность визита. Мероприятия такого рода несомненно способствуют укреплению доверия и, вместе с тем, увеличению количества совместных программ и проектов.

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
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Быховщину посетила делегация Словацкой Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в Республике Беларусь Йозефом Мигашем. В
 
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