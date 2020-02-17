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Пьяный минчанин повёз на машине жену и малолетних детей

17.02.2020 09:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пьяный минчанин повёз на машине жену и малолетних детей
Фото из открытых источников

Мужчина перевозил трех малолетних детей и жену. 

Результаты медицинского освидетельствования водителя показали содержание 0,7 промилле алкоголя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.

Мужчину отстранили от управления автомобилем, который поместили на штрафстоянку. В отношении водителя составлен административный протокол по ч.1 ст.18.16 КоАП. 

Пьяный минчанин повёз на машине жену и малолетних детей
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Теги: Минск
 
 
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