Пьяный минчанин повёз на машине жену и малолетних детей

Мужчина перевозил трех малолетних детей и жену.

Результаты медицинского освидетельствования водителя показали содержание 0,7 промилле алкоголя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.