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Пьяный минчанин повёз на машине жену и малолетних детей
17.02.2020 09:41 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Мужчина перевозил трех малолетних детей и жену.
Результаты медицинского освидетельствования водителя показали содержание 0,7 промилле алкоголя, сообщает
Мужчину отстранили от управления автомобилем, который поместили на штрафстоянку. В отношении водителя составлен административный протокол по ч.1 ст.18.16 КоАП.
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