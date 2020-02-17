В Академии наук придуали, как вывести кондитерскую отрасль в ТОП-100 мировых производителей









Одна из брестских шоколадных фабрик более 20 лет назад покорила рынки своим не совсем обычным продуктом — фруктами и ягодами в шоколаде и идеальными плитками. Когда 5 лет назад они исчезли с полок магазинов, поклонники предположили, что переориентировались на другие рынки. Ведь цена и качество были на высоте. На самом деле — обанкротились. К счастью, с кредиторами были заключены мировые соглашения. С 2018 года снова в строю.





Чаще всего в наших магазинах зарубежные кондитерские изделия дешевле отечественных





Как пример, конфеты из Украины и России. Российские производители закупают сахар в два раза дешевле белорусских — а это около половины состава, у них дешевле энергоресурсы и ниже требования к рецептуре. Возникает вопрос: как же работать на равных в рамках общих интеграционных объединений? Ведь вся пищевая продукция, ввозимая на территорию Таможенного союза, должна соответствовать конкретным требованиям, включая кондитерские изделия. При этом для производителей внутри общих подходов нет. Все работают по национальным стандартам.





Например, рознятся требования к шоколадной глазури и самому термину. У нас она содержит не менее 31% какао-масла, у соседей не менее 12%, остальное — эквивалент растительных жиров, который помогает сэкономить. А что это? Можно только догадываться. Ужесточить подход и унифицировать правила не в интересах конкурентов. А вот Беларусь выступила инициатором корректировки техрегламента Евразийского экономического союза, чтобы создать общие требования к шоколаду и шоколадной продукции. На этикетке предложили писать полный состав растительных масел, чтобы было понятно, пальмовое это или рапсовое. Ведь трансжиры не все хотят переваривать в своих желудках.





Гомельская кондитерская фабрика — крупнейшая в республике





Производственные мощности постоянно модернизируют за свой счет, нет кредитной нагрузки, а сотрудники могут похвастаться достойным социальным пакетом. Олег Жидков — руководитель. Понимает тенденции рынка и давление конкурентов извне. Заглядывая наперед, говорит об объединении белорусских кондитерских предприятий как о защите национальных интересов и продовольственной безопасности страны.





Об объединении с юридической точки зрения речи не идет, прорабатывают возможность централизованной закупки сырья, сбыта и доставки, и вообще продвижения. Ведь перспективы хорошие — при условии, что не будут делить рынок между собой, а объединятся. Согласно расчетам Национальной академии наук, то не только повысит эффективность, но и позволит попасть в топ-100 мировых производителей кондитерской отрасли и стать дешевле на родном рынке.