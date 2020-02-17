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На XIX Международном фестивале православных песнопений «Коложский Благовест» выступят 37 хоров (+программа)
17.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
13 февраля в зале Гродненского областного методического центра народного творчества состоялась пресс-коференция, посвященная предстоящему XIX Международному фестивалю православных песнопений «Коложский Благовест».
В этом году впервые церковные песнопения исполнят хоры из Финляндии и Нидерландов. Зрители также смогут услышать народную музыку гостей фестиваля из Эстонии, Сербии, Румынии, Литвы, России, Украины и Латвии. А те, кто посетит выступление хора из Узбекистана, увидят как любовь к музыке и духовности объединяет в одном хоре христиан и мусульман.
Открытие
План проведения XIX Международного фестиваля православных песнопений «Коложский Благовест» г. Гродно 2020 год
Понедельник, 17 февраля
13:00 Открытие выставки «Блаженная Валентина, духовная заступница земли Минской». Актовый зал церковно-приходского комплекса Свято-Покровского кафедрального собора, ул. Академическая, 2
18:30 Кинолекторий. Просмотр и обсуждение художественного фильма «Интервью с Богом» (режиссер: Перри Лэнг. США, 2018 г.). Актовый зал церковно-приходского комплекса Свято-Покровского кафедрального собора, ул. Академическая, 2
Вторник, 18 февраля
12:00 Открытие выставки «Богословие красоты» (литургия как синтез церковных искусств). УК «Гродненский государственный музей истории религии», ул. Замковая, 16
18:00 Вечер духовной поэзии и авторской песни. Актовый зал церковно-приходского комплекса Свято-Покровского кафедрального собора, ул. Академическая, 2
Среда, 19 февраля
09:00 Божественная литургия. Молебен. Свято-Покровский кафедральный собор, ул. Ожешко, 23
Концерт обладателя Гран-При XVIII Международного фестиваля православных песнопений «Коложский Благовест» мужского хора «Всехсвятский» прихода в честь Всех Святых г. Минска (Беларусь), регент – Дмитрий Токмаков. ГУК «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гродненский областной драматический театр», ул. Мостовая, 35
Четверг, 20 февраля
10:00 Конкурсные прослушивания хоровых коллективов. Свято-Покровский кафедральный собор, ул.Ожешко, 23
Свято-Покровский кафедральный собор, ул.Ожешко, 23
Пятница, 21 февраля
10:00 Конкурсные прослушивания хоровых коллективов. Свято-Покровский кафедральный собор, ул.Ожешко, 23
Концертный зал ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Дзержинского, 1
Суббота, 22 февраля
13:00 Закрытие фестиваля, церемония награждения победителей, гала-концерт.
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На XIX Международном фестивале православных песнопений «Коложский Благовест» выступят 37 хоров (+программа)
13 февраля в зале Гродненского областного методического центра народного творчества состоялась пресс-коференция, посвященная предстоящему XIX Международному...
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