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На XIX Международном фестивале православных песнопений «Коложский Благовест» выступят 37 хоров (+программа)

17.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На XIX Международном фестивале православных песнопений «Коложский Благовест» выступят 37 хоров (+программа)

13 февраля в зале Гродненского областного методического центра народного творчества состоялась пресс-коференция, посвященная предстоящему XIX Международному фестивалю православных песнопений «Коложский Благовест».

В этом году впервые церковные песнопения исполнят хоры из Финляндии и Нидерландов. Зрители также смогут услышать народную музыку гостей фестиваля из Эстонии, Сербии, Румынии, Литвы, России, Украины и Латвии. А те, кто посетит выступление хора из Узбекистана, увидят как любовь к музыке и духовности объединяет в одном хоре христиан и мусульман.
 
Открытие фестиваля назначено на 19 февраля в Гродненском драмтеатре, а праздничная фестивальная неделя начнется уже 17 февраля. В этот день в актовом зале Покровского собора откроется выставка и пройдет кинолекторий. «Коложский благовест» в 2002-м году начинался на уровне одного района и вырос за эти годы в известный международный конкурс. Фестиваль помогает сохранению самобытных напевов разных районов Гродненщины. На его сцене можно услышать, как пели, к примеру, в Деречине или Доброволе испокон веков. И, конечно, «Благовест» знакомит зрителя с культурой церковного и народного пения разных стран. Так, за эти годы зрители познакомились с певческой традицией Франции, Греции, Армении, Молдовы, Грузии, Черногории, Македонии и других стран.
 
План проведения XIX Международного фестиваля православных песнопений «Коложский Благовест» г. Гродно 2020 год
 
Понедельник, 17 февраля
 

13:00 Открытие выставки «Блаженная Валентина, духовная заступница земли Минской». Актовый зал церковно-приходского комплекса Свято-Покровского  кафедрального собора, ул. Академическая, 2

18:30 Кинолекторий. Просмотр и обсуждение художественного фильма «Интервью с Богом» (режиссер: Перри Лэнг. США, 2018 г.). Актовый зал церковно-приходского комплекса Свято-Покровского  кафедрального собора, ул. Академическая, 2
 
Вторник, 18 февраля
 

12:00 Открытие выставки «Богословие красоты» (литургия как синтез церковных искусств). УК «Гродненский государственный музей истории религии», ул. Замковая, 16

18:00 Вечер духовной поэзии и авторской песни. Актовый зал церковно-приходского комплекса Свято-Покровского  кафедрального собора, ул. Академическая, 2
 
Среда, 19 февраля
 

09:00 Божественная литургия. Молебен. Свято-Покровский кафедральный собор, ул. Ожешко, 23
18:00 Торжественное открытие фестиваля.

Концерт обладателя Гран-При XVIII Международного фестиваля православных песнопений «Коложский Благовест» мужского хора «Всехсвятский» прихода в честь Всех Святых г. Минска (Беларусь), регент – Дмитрий Токмаков. ГУК «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гродненский областной драматический театр», ул. Мостовая, 35
 
Четверг, 20 февраля
 

10:00 Конкурсные прослушивания хоровых коллективов. Свято-Покровский кафедральный собор, ул.Ожешко, 23             
18:00 Концерт хоровых коллективов:
Ансамбль юношей детской школы искусств им. Д.С. Бортнянского, г. Санкт-Петербург, (Россия), руководитель – Всеволод Русинов;
Трио «Аллилуиа», г. Белград (Сербия), руководитель – МилицаЙелич;
Камерный хор «Согласие», г. Зандам (Нидерланды), руководитель – Сергей Латышев;
Хор храма святого Василия Острожского Чудотворца, г. Белград (Сербия), регент – Катарина Божич.

Свято-Покровский кафедральный собор, ул.Ожешко, 23
 
Пятница, 21 февраля
 

10:00 Конкурсные прослушивания хоровых коллективов. Свято-Покровский кафедральный собор, ул.Ожешко, 23
18:00 Концерт хоровых коллективов:
Хор православной богословской духовной семинарии «Митрополит Дософтей», г. Сучава (Румыния), регент – Лучиан-ИонутТаблан-Попеску;
Хор Киевской Духовной Академии и Семинарии (Украина), регент – архимандрит Роман (Подлубняк);
Мужской вокальный ансамбль «ДОРОС» музея «Покровский собор» (Храм Василия Блаженного на Красной площади), г. Москва (Россия), руководитель – Константин Сенченко;
Архиерейский хор «Воскресиння» Свято-Воскресенского кафедрального собора, г. Ровно (Украина), регент – Александр Одинец.
Камерный хор «Согласие», г. Зандам (Нидерланды),  руководитель – Сергей Латышев.

Концертный зал ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Дзержинского, 1
 
Суббота, 22 февраля
 

13:00 Закрытие фестиваля, церемония награждения победителей, гала-концерт.
ГУК «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гродненский областной драматический театр», ул. Мостовая, 35

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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13 февраля в зале Гродненского областного методического центра народного творчества состоялась пресс-коференция, посвященная предстоящему XIX Международному...
 
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