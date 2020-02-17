|
Выдвижение закончилось. За звание единого от оппозиции поборются 6 кандидатов
Источник материала: Партизан
16 февраля в 23:59 закончилась подача документов для участия в процедуре "Народного голосования" (праймериз) по выдвижению единого кандидата от объединенной оппозиции.
Оппозиционные политики во время презентации процедуры праймериз. Фото: pyx.by
В последний день подали свои документы для участия в праймериз бывшая депутат Анна Канопацкая и зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич, пишет
Ранее намерение выдвинуться высказывал предприниматель Владимир Усеня, но, как сообщил руководитель штаба праймериз Игорь Борисов, он не успел собрать необходимое количество подписей.
Таким образом, в срок подать необходимый пакет документов смогли 6 человек: Юрий Губаревич (Движение «За Свабоду»), Николай Козлов (Объединенная гражданская партия), Павел Северинец (Белорусская христианская демократия), Ольга Ковалькова (Социально-христианское движение), Анна Конопацкая и Алексей Янукевич.
17 февраля начинается проверка поступивших документов. Она будет продолжаться две недели, но может завершиться и раньше. Проверкой всех документов будет заниматься контрольный отдел штаба, который будет также проверять собранные самовыдвиженцами подписи. Окончательный список претендентов планируется огласить 4 марта.
Ольга Ковалькова и Анна Канопацкая для своего выдвижения собирали подписи, а остальные претенденты на звание «единого» были выдвинуты от своих организаций.
Соглашение о процедуре праймериз подписали БСДП ("Грамада"), партия БНФ, ОГП, оргкомитет БХД и движение «За Свободу». Выборы единого кандидата предполагают использование рейтинговой системы. Распределение баллов между претендентами пройдет на основе интернет-голосования, голосования в регионах и голосования делегатов Конгресса демократических сил, который планируется провести во второй половине мая. Там же будет объявлен единый кандидат. Для участия в голосовании по выбору единого кандидата претендент должен либо выдвинуться от зарегистрированной партии или общественной организации, либо собрать 200 подписей. Кроме того, претендент должен внести взнос в эквиваленте 500 евро, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 февраля в 23:59 закончилась подача документов для участия в процедуре "Народного голосования" (праймериз) по выдвижению единого кандидата от объединенной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)