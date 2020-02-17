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Выдвижение закончилось. За звание единого от оппозиции поборются 6 кандидатов

17.02.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 февраля в 23:59 закончилась подача документов для участия в процедуре "Народного голосования" (праймериз) по выдвижению единого кандидата от объединенной оппозиции.

Выдвижение закончилось. За звание единого от оппозиции поборются 6 кандидатов
Оппозиционные политики во время презентации процедуры праймериз. Фото: pyx.by
В последний день подали свои документы для участия в праймериз бывшая депутат Анна Канопацкая и зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич, пишет "Телеграф".

Ранее намерение выдвинуться высказывал предприниматель Владимир Усеня, но, как сообщил руководитель штаба праймериз Игорь Борисов, он не успел собрать необходимое количество подписей.

Таким образом, в срок подать необходимый пакет документов смогли 6 человек: Юрий Губаревич (Движение «За Свабоду»), Николай Козлов (Объединенная гражданская партия), Павел Северинец (Белорусская христианская демократия), Ольга Ковалькова (Социально-христианское движение), Анна Конопацкая и Алексей Янукевич.

17 февраля начинается проверка поступивших документов. Она будет продолжаться две недели, но может завершиться и раньше. Проверкой всех документов будет заниматься контрольный отдел штаба, который будет также проверять собранные самовыдвиженцами подписи. Окончательный список претендентов планируется огласить 4 марта.

Ольга Ковалькова и Анна Канопацкая для своего выдвижения собирали подписи, а остальные претенденты на звание «единого» были выдвинуты от своих организаций.

Соглашение о процедуре праймериз подписали БСДП ("Грамада"), партия БНФ, ОГП, оргкомитет БХД и движение «За Свободу». Выборы единого кандидата предполагают использование рейтинговой системы. Распределение баллов между претендентами пройдет на основе интернет-голосования, голосования в регионах и голосования делегатов Конгресса демократических сил, который планируется провести во второй половине мая. Там же будет объявлен единый кандидат. Для участия в голосовании по выбору единого кандидата претендент должен либо выдвинуться от зарегистрированной партии или общественной организации, либо собрать 200 подписей. Кроме того, претендент должен внести взнос в эквиваленте 500 евро, пишет tut.by.
 
 
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16 февраля в 23:59 закончилась подача документов для участия в процедуре "Народного голосования" (праймериз) по выдвижению единого кандидата от объединенной...
 
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