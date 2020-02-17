|
LSTR показал одежду в защиту парня, которого в России угрожают убить из-за слова «чай» на беларуском
Источник материала: KYKY>
Мы уже
Напомним, пост Миракяна о событиях в «Коммунарке» перепечатали такие российские СМИ, как «Лента.ру», «Царьград», «Московский комсомолец» и крупнейшее государственное медиа «РИА Новости». Как позже парень
«Их изначально было очень-очень много, по 80 сообщений в минуту. Я, может, с пять сотен удалил комментариев. В личные сообщения также писали: «Мы тебя найдем, мы тебя убьем, мы знаем, где ты живешь». И так далее. Это были угрозы, и это как минимум неприятно. Но ни один из этих людей не был из Беларуси, поэтому мне не страшно ходить по улицам. Я не боюсь за свою безопасность».
Спустя сутки после первой волны материалов в прессе сенатор Игорь Морозов
Однако в Беларуси Арамаиса, с его слов, «массово поддерживают». Кроме LSTR, в знак солидарности в инстаграме «Арт Сядзібы» появилась вот такая иллюстрация – ее нарисовала Елизавета Гончарова:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
LSTR показал одежду в защиту парня, которого в России угрожают убить из-за слова «чай» на беларуском
Мы уже писали вам о случае в минском фирменном магазине «Коммунарка»: продавец потребовала от Арамаиса Миракяна не говорить с ней на русском, когда тот захотел...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)