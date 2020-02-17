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Трамп в разговоре с Эрдоганом призвал Россию прекратить поддерживать «злодейства» Асада
Источник материала: Партизан
Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить поддерживать «злодейства» Башара Асада и сирийских властей.
Как сообщил представитель Белого дома Джадд Дир, об этом Трамп сказал в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает
Трамп также выразил свою обеспокоенность размахом насилия в сирийской провинции Идлиб.
Уточняется, что телефонный разговор лидеров США и Турции состоялся ранее в пятницу, 15 февраля.
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Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить поддерживать «злодейства» Башара Асада и сирийских властей.
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