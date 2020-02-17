Трамп в разговоре с Эрдоганом призвал Россию прекратить поддерживать «злодейства» Асада

DW. Как сообщил представитель Белого дома Джадд Дир, об этом Трамп сказал в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает





Трамп также выразил свою обеспокоенность размахом насилия в сирийской провинции Идлиб.





Уточняется, что телефонный разговор лидеров США и Турции состоялся ранее в пятницу, 15 февраля.