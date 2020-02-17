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Трамп в разговоре с Эрдоганом призвал Россию прекратить поддерживать «злодейства» Асада

17.02.2020 08:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить поддерживать «злодейства» Башара Асада и сирийских властей.

Как сообщил представитель Белого дома Джадд Дир, об этом Трамп сказал в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает DW.

Трамп также выразил свою обеспокоенность размахом насилия в сирийской провинции Идлиб.

Уточняется, что телефонный разговор лидеров США и Турции состоялся ранее в пятницу, 15 февраля.
 
 
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Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить поддерживать «злодейства» Башара Асада и сирийских властей.
 
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