ОНТ: Беларусь — не регион России. Мы — суверенная страна и пора бы это уже запомнить

reform.by Поводом стали недавние высказывания лидера российской парламентской партии, который прокомментировал переговоры двух президентов в Сочи: «Лукашенко все хочет подешевле. 102 года наши национальные регионы – все подешевле. Но за счет кого? За счет русского народа. Вам подешевле – русским подороже», пишет





Пересказывать сюжет не имеет смысла, это нужно смотреть. Отметим лишь, что не часто за последние 25 лет в эфире центрального беларусского телевидения звучали фразы «Беларусь – это не регион России», «мы – суверенная страна и пора бы это уже запомнить», «хамство и неуважение к целому народу», «международная угроза», «шутам не дают столько эфира на федеральных каналах».