ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ОНТ: Беларусь — не регион России. Мы — суверенная страна и пора бы это уже запомнить

17.02.2020 07:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Центральный беларусский телеканал ОНТ в очередном выпуске «Антифейк» устами ведущего Дмитрия Семченко устроил заочную порку российскому политику Владимиру Жириновскому, а заодно и всей российской власти.

Поводом стали недавние высказывания лидера российской парламентской партии, который прокомментировал переговоры двух президентов в Сочи: «Лукашенко все хочет подешевле. 102 года наши национальные регионы – все подешевле. Но за счет кого? За счет русского народа. Вам подешевле – русским подороже», пишет reform.by

Пересказывать сюжет не имеет смысла, это нужно смотреть. Отметим лишь, что не часто за последние 25 лет в эфире центрального беларусского телевидения звучали фразы «Беларусь – это не регион России», «мы – суверенная страна и пора бы это уже запомнить», «хамство и неуважение к целому народу», «международная угроза», «шутам не дают столько эфира на федеральных каналах».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центральный беларусский телеканал ОНТ в очередном выпуске «Антифейк» устами ведущего Дмитрия Семченко устроил заочную порку российскому политику Владимиру...
 
Новости дня
Новости разные
 
В КНР начали производство лекарства от коронавируса COVID-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика