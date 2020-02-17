Мнение. «Наши мужчины избалованы красотой и вниманием девушек - и это наш главный недостаток»

Источник материала: Tut.by

Ведущий подкаста «Полчаса кардио» и феминист Максим Паршуто защищает белорусских мужчин. Ну, пусть попробует быть убедительным, а мы посмотрим.



Фото из личного архива

«Белорусских мужчин есть за что поругать»

Начнем с дисклеймера: меньше всего хочу, чтобы текст звучал как оправдание. Скорее это фиксация реальности, в которой мы живем, и попытка объяснить, почему все именно так.

Белорусских мужчин — как и вообще всех мужчин, как и вообще всех людей — всегда есть, за что поругать. Но, по личным ощущениям, негатива в сторону белорусских мужчин стало критически много. Нам достается от белорусских девушек , от мужчин-иностранцев , от девушек из других стран . Реально от всех! В фейсбуке, в медиа, просто в обсуждениях с друзьями постоянно всплывает тема о том, как белорусские мальчики плохие, а вот девочки!

Давайте так: в Беларуси действительно очень классные девушки. Красивые, целеустремленные, знают, чего хотят, умные, веселые. Почитайте мнения иностранцев (мы почему-то все еще ценим их больше, чем свои) — они вообще в восторге. С этим все понятно.

А что мальчики?



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Ну, наверное, белорусским девочкам действительно не очень повезло с белорусскими мальчиками. Мы, как правило, меньше ухаживаем за собой, менее амбициозны, у нас больше предрассудков. Привыкли, что нам приносят все готовенькое, а нам остается просто быть. Примерно так.

Так, да не так. Давайте хотя бы в 2020 году перестанем оценивать вообще всех людей по отдельным представителям. Да, соблазн большой: встретить пять немцев и сделать вывод обо всех, живущих в Германии. Можно так делать? Ну, вообще-то, нет. Это просто глупо.

И в целом: крутость или отстойность человека не определяется его полом, местом рождения, родителями и всем тем, по чему мы еще любим судить людей. Мы все разные, все по-своему и классные, и ужасные. И это отлично! Без разнообразия было бы чудовищно скучно.

«Нам слишком повезло с женщинами»

Окей, хватит мира во всем мире, а то вы заснете. Почему белорусские мужчины все же могут казаться хуже мужчин из других стран? Все просто: нам слишком повезло с белорусскими женщинами.

На 1000 женщин в Беларуси — всего 873 мужчины. Чем старше, тем мужчин меньше. А если отнять тех, кто опустил руки и доживает (пьет, врос в диван), то совсем беда.



Фото: pixabay.com

С другой стороны, самым белорусским мужчинам будто бы нужно меньше стараться, чтобы рядом с ним была классная белоруска. Это же парней не хватает, поэтому и конкуренция вроде как идет за них. Парни чуть расслабляются, становятся ленивыми котами — отсюда и все эти истории, что белорусы не умеют ухаживать, плохо одеваются, не готовы на поступки и вообще жмоты.

Еще, конечно, на белорусских мужчин влияет женское воспитание. И я тут говорю не только о мамах: в садах, школах, во многих университетах мужчин-педагогов меньше, чем женщин. А еще и дома мама с бабушкой пылинки сдувают — вот и итог. Это не хорошо и не плохо, просто данность.

В Беларуси меньше мужчин, меньше конкуренция между ними, меньше ожиданий и требований. Как тут не расслабиться? Вокруг, кажется, миллионы красоток! Естественно, со временем женское внимание и красота всех девушек вокруг начинает восприниматься как должное. Это плохо, но объяснимо.



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Да, так вышло: белорусские мужчины часто не так ценят то, что имеют. Нам очень повезло с женщинами, но мы почему-то воспринимаем это как должное. Так нельзя.

Но! Я знаю очень много отличных белорусских парней. Знаю очень много отличных белорусских людей. Мы не хуже и не лучше других, мы просто разные — и это супер.

Не судите о белорусских мужчинам по нескольким из них. Не судите о мужчинах по некоторым из них. Не судите обо всех людях только по тем, кого вы встретили в жизни. Мы все очень разнообразные.

Make belarusian men great again.

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