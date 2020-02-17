До 50% водителей ездит без техосмотра

- В прошлом году на территории страны произошло 18 ДТП по причине технической неисправности, в которых погибли или пострадали люди. К сожалению, мы наблюдаем, что всё меньше автолюбителей проходит техосмотр, а сами водители должны позаботиться об исправности своего автомобиля для того, чтобы в последующем это не приносило каких-либо проблем, - сообщил в интервью телеканалу ОНТ Станислав Соловей, официальный представитель управления ГАИ МВД Беларуси.
Как отметил заместитель директора предприятия «Белтехосмотр» Владимир Пиульский, за прошлый год было проведено около миллиона контрольно-диагностических работ в отношении транспортных средств категории М1 – это легковые автомобили. 250 тысяч из них не прошли техосмотр в силу разных причин. На первом месте – неисправности тормозной системы.