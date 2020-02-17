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Tesla продаст новые акции более чем на $2 млрд

17.02.2020 10:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Акции Tesla (TSLA) снизились после того, как компания в четверг после закрытия торгов объявила, что продаст 2,65 млн. обыкновенных акций по цене в $767 за акцию, что является на 4,6% ниже цены закрытия в четверг.

Вторичное размещение акций Tesla будет проведено через андеррайтеров Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS) с ожидаемой валовой выручкой в размере $2,3 млрд. без учета скидок и расходов.

Tesla заявила, что планирует использовать выручку «для дальнейшего укрепления своего баланса, а также для общих корпоративных целей».

По словам компании, генеральный директор Илон Маск купит акции на $10 млн., а миллиардер Oracle Ларри Эллисон на $1 млн. Эллисон раскрыл свое владение 3 миллионами акций Tesla, когда он присоединился к совету директоров компании в декабре 2018 года. Маск ранее неоднократно приобретал акции на сотни миллионов долларов.

Бен Сильверман, директор по исследованиям InsiderScore назвал покупку Эллисона акций Tesla в $1 млн. «символической» и сказал, что по его мнению, фактором относительно нынешних небольших покупок Эллисона и Маска является более высокая цена акций.

«Это говорит о PR-характере покупки», - сказал он.

Что же касается самого вторичного размещения большинство аналитиков позитивно восприняло эту новость, указывая на то, что привлечение капитала особенно актуально в нынешних условиях. Комментируя недавний квартальный отчет, Tesla отметила негативное влияние последствий смертельного коронавируса в Китае. Из-за эпидемии компания вынуждена была приостановить работу на заводе в Шанхае и закрыть все свои магазины в Китае. Кроме того, Tesla планирует строить завод в Германии и недавно Маск спрашивал в Twiitter подписчиков, хотят ли они, чтобы компания построила завод по производству аккумуляторов в Техасе.

И хотя две недели назад Маск заявлял, что компания не планирует привлекать больше капитала, в новой заявке SEC говорится, что компания увеличивает капитальные затраты.

«Мы считаем, что это хорошая идея», - сказал аналитик CFRA Research Гарретт Нельсон о выпуске новых акций.

Аналитик оценивает Tesla как «продажу» из-за резкого роста ее акций в прошлом году.

«Одним из рисков, который мы оценивали, был завод в Германии. Но теперь, когда они (Tesla) говорят о фабрике в Техасе, это (привлечение новых средств) имеет большой смысл»

По словам Нельсона, Tesla потратит от $2,5 до $3,5 млрд. на капитальные проекты, такие как заводы, в каждом из трех лет, начиная с 2020 года.

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Компания продаст 2,65 млн обыкновенных акций по цене на 4,6% ниже закрытия в четверг. По словам компании, генеральный директор Tesla Илон Маск купит акции на $10 млн., а...
 
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