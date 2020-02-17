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Бесплатная конкультация нотариуса

17.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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21 февраля 2020 года нотариусы Брестского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Брестская областная нотариальная палата Белорусской нотариальной палаты проводит акцию по бесплатному консультированию граждан, приуроченную ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Брестской области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.

Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by.


 
 
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21 февраля 2020 года нотариусы Брестского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. ...
 
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