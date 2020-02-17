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В Японии выбрали девиз летней Олимпиады 2020 года
17.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио выбрал девиз предстоящих соревнований — United by emotion («Объединенные одним чувством»). Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении оргкомитета.
«Совсем скоро наступит тот момент, когда люди по всему миру захотят поделиться своими чувствами по поводу
Также в Twitter оргкомитета выложен сопроводительный ролик, в котором снялась японская теннисистка Наоми Осака.
Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.
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Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио выбрал девиз предстоящих соревнований — United by emotion («Объединенные одним чувством»). Об...
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