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В Японии выбрали девиз летней Олимпиады 2020 года

17.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Японии выбрали девиз летней Олимпиады 2020 года

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио выбрал девиз предстоящих соревнований — United by emotion («Объединенные одним чувством»). Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении оргкомитета.

«Совсем скоро наступит тот момент, когда люди по всему миру захотят поделиться своими чувствами по поводу соревнований. Оргкомитет «Токио-2020» решил использовать девиз United by emotion («Объединенные одним чувством»), чтобы стремиться к успешному проведению Игр», — отметили организаторы.

Также в Twitter оргкомитета выложен сопроводительный ролик, в котором снялась японская теннисистка Наоми Осака.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.

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Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио выбрал девиз предстоящих соревнований — United by emotion («Объединенные одним чувством»). Об...
 
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